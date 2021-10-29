Бывший муж певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу познакомил их дочь со своей новой возлюбленной Лилией.

Мурат и Лилия поделились идентичными Instagram-stories с ужина. Так, влюбленные опубликовали видеобумеранги стола с едой, однако в публикации Мурат заснял и свою дочь — 10-летнюю Софию. Очевидно, что Налчаджиоглу решил их познакомить.

Немного позже Мурат все же опубликовал фото, на котором они запечатлены все вместе.

К слову, у 24-летней Лилии также есть дочь Александра.

Стоит отметить, 24 сентября стало известно, что Мурат Налчаджиоглу сделал предложение своей избраннице. Девушка поделилась фото, на котором продемонстрировала кольцо с бриллиантами на безымянном пальце. Снимок был сделан мужчиной, Мурат фотографирует любимую и держит за руку.

Известно, что пара вместе уже более полутора года.

Напомним, Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу состояли в отношениях 13 лет. О том, что они разошлись, стало известно в 2019 году. По слухам, причиной расставания стали измены мужчины.

Несмотря на это, со временем экс-влюбленным удалось наладить отношения. Так, Ани Лорак и Мурат неоднократно появлялись вместе на различных мероприятиях. В марте они посетили вечеринку Филипа Киркорова, который является крестным отцом их дочери, а в мае отправились на отдых в Турцию.

Поклонники долго надеялись на воссоединение пары, однако их отношения исключительно ради дочери.