Netflix представил первый трейлер сериала Королева Шарлотта: История Бриджертонов — грядущего сериала-приквела Бриджертоны. Первое видео показали на большой сентябрьской презентации Tudum.

Сюжет рассказывает историю о браке королевы Шарлотты с королем Джорджем.

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На видео юная королева Шарлотта пытается перелезть через садовую стену, когда ее прерывает молодой король Джордж. Не понимая, кто стоит перед ней, Шарлотта просит помощи.

— У меня нет абсолютно никакого намерения помогать вам. Я отказываюсь, когда дама в беде пытается перелезть через стену, чтобы ей не пришлось выходить за меня замуж, — говорит он в ответ.

Молодую королеву Шарлотту играет Индия Амартейфио. В актерский состав также входят Мишель Фэрли, Кори Милкрист, Арсема Томас, Сэм Клеммет, Фредди Деннис, Ричард Каннингем, Тунджи Касим, Роб Мэлони, Сирил Нри, Хью Сакс и другие.

К слову, дата выхода 3 сезона сериала Бриджертоны пока засекречена. Пока известно, что в центре внимания третьего сезона будет роман между Колином Бриджертоном и Пенелопой Фезерингтон.