Придется ответить: суд отклонил попытку принца Эндрю замять дело об изнасиловании

Суд южного округа Нью-Йорка отклонил просьбу 61-летнего принца Эндрю о прекращении гражданского иска, поданного Вирджинией Джуффре.

Защита принца Эндрю настаивала на том, что на основании сделки, заключенной Джуффре в 2009 году с Джеффри Эпштейном, этот иск не может рассматриваться в суде.

Мировое соглашение Вирджинии Джуффре и финансиста Джефри Эпштейна было заключено во Флориде. Тогда Эпштейн заплатил Джуффре $500 тыс. за то, что она прекратит иск против него и не будет подавать в суд на других “потенциальных ответчиков”.

Адвокаты принца Эндрю настаивали на том, что согласно этому условию сделки, подать на герцога в суд нельзя. Но юристы Джуффре убеждали, что соглашение 2009 года не касается дела против принца.

Трактовка условий этого соглашения была решающей для того, смогут ли признать принца Эндрю причастным к преступлению.

Иск против принца Эндрю по обвинению в изнасиловании Вирджиния Джуффре подала в августе 2021 года. Девушка утверждала, что финансист Джеффри Эпштейн познакомил ее с принцем, когда ей было 17.

По словам Джуффре, принц ее избил и изнасиловал. Кроме того, сексуальное насилие над ней совершал сам Эпштейн. Женщина требует компенсации морального и материального ущерба.

Сам принц продолжает отрицать любые обвинения. А Букингемский дворец не готов комментировать судебные разбирательства в отношении второго сына королевы.

Однако источники уже пишут о том, что в случае проигрыша в суде, принца Эндрю могут лишить титула герцога Йоркского.