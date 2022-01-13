Британский принц Эндрю был лишен всех воинских званий и королевского патронажа. Такое сообщение сделал Букингемский дворец в четверг, 13 января.

— С согласия и одобрения королевы герцог Йоркский оставляет все воинские титулы и королевские опекунские обязанности, — говорится в заявлении дворца.

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61-летний принц также не может больше использовать обращение Его королевское высочество.

Заявление Букингемского дворца было сделано через день после того, как стало известно, что суд в США продолжил рассмотрение гражданского иска против сына королевы. Его обвиняют в сексуальном насилии.

— Герцог Йоркский не будет выполнять никаких государственных обязанностей и будет защищать себя в этом деле как частное лицо, — сообщили во дворце.

Королевский источник сообщил изданию CNN, что “все роли герцога вернули королю для перераспределения между другими членами королевской семьи”. Там также отметили, что они не вернутся к герцогу Йоркскому.

12 января суд южного округа Нью-Йорка отклонил прошение 61-летнего принца Эндрю о прекращении гражданского иска, поданного Вирджинией Джуффре.

Иск против принца Эндрю по обвинению в изнасиловании Джуффре подала в августе 2021 года. Она утверждала, что ныне усопший финансист Джеффри Эпштайн познакомил ее с принцем, когда ей было 17 лет.

Джуффре заявила, что сын королевы Елизаветы избил ее и изнасиловал. Кроме того, сексуальное насилие над ней совершал сам Эпштайн. Женщина требует компенсации морального и материального ущерба.