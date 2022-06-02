Эмбер Херд, которая проиграла дело о клевете Джонни Деппа, намерена обжаловать решение суда. Похоже, актриса не хочет выплачивать миллионы долларов своему бывшему возлюбленному.

Об этом заявила адвокат Эмбер Элейн Бредехофт. Как оказалось, все дело в камерах, которые снимали происходящее в зале суда и транслировали это на телевидении и в соцсетях.

— У нас есть весомые основания для обжалования. Как присяжные могли избежать реакции общества на их решение? Они ведь каждый вечер возвращались домой, к семьям. А их близкие наверняка используют соцсети. Во время разбирательства был 10-дневный перерыв на совещание присяжных. Тяжело представить, что обсуждение дела никак не повлияло на решение. Суд превратился в зоопарк, — заявила Бредехофт.

Защита актрисы уверена, что из-за трансляции Эмбер начали демонизировать в соцсетях.

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Еще одной причиной обжалования стало дело Джонни Деппа против таблоида The Sun — тогда актер проиграл суд, хотя в публикации сообщалось, что Джонни причинял насилие своей бывшей жене.

1 июня стало известно, что Депп выиграл суд против экс-возлюбленной Эмбер Херд. Суд присяжных обязал актрису выплатить Джонни $15 млн за клевету со стороны актрисы.