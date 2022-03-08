Известная писательница Джоан Роулинг пожертвует 1 млн фунтов ($1,3 млн) Украине.

Об этом авторка книг о Гарри Поттере сообщила в Twitter.

I will personally match donations to this appeal, up to £1m. Thank you so, so much to all who’ve already donated, you’re enabling @lumos to do crucial work for some of the most vulnerable children in Ukraine. https://t.co/XK8yTtB1nl — J.K. Rowling (@jk_rowling) March 7, 2022

— Я лично поддержу пожертвованием в размере 1 млн фунтов компанию Lumos на помощь детей Украины, которые в этом нуждаются. Большое спасибо всем, кто уже сделал пожертвования, вы помогаете поддержкой детей в детских домах, — заявила писательница.

Не только Роулинг хочет помочь Украине финансово — американская супермодель и телеведущая Джиджи Хадид поделится своим доходов с показов, в которых она принимает участие.

Аналогично поступила и Мила Кунис вместе со своим супругом Эштоном Катчером — они собираются пожертвовать $3 млн на гуманитарную помощь Украине. На этом пара останавливаться не планирует — они хотят собрать дополнительные $30 млн для нашей страны.

Не обошлось и без королевской помощи — Елизавета II также отдала Украине часть своих средств. Правда, о конкретной сумме не сообщается. Но благотворительная организация заявила, что пожертвования очень щедрые.