Відома письменниця Джоан Роулінг пожертвує 1 млн фунтів ($1,3 млн) Україні.

Про це авторка книг про Гаррі Поттера повідомила у Twitter.

I will personally match donations to this appeal, up to £1m. Thank you so, so much to all who’ve already donated, you’re enabling @lumos to do crucial work for some of the most vulnerable children in Ukraine. https://t.co/XK8yTtB1nl — J.K. Rowling (@jk_rowling) March 7, 2022

– Я особисто підтримаю пожертвуванням у розмірі 1 млн фунтів компанію Lumos на допомогу дітям України, які цього потребують. Велика подяка всім, хто вже зробив пожертвування, ви допомагаєте підтримкою дітей у дитячих будинках, – заявила письменниця.

Не тільки Роулінг хоче допомогти Україні фінансово – американська супермодель та телеведуча Джіджі Хадід поділиться своїми доходами з показів, у яких вона бере участь.

Аналогічно вчинила і Міла Куніс разом зі своїм чоловіком Ештоном Катчером – вони мають намір пожертвувати $3 млн на гуманітарну допомогу Україні. На цьому пара зупинятися не планує – вони хочуть зібрати додаткові $30 млн для нашої країни.

Не обійшлося і без королівської допомоги – Єлизавета II також віддала Україні частину своїх коштів. Щоправда, про конкретну суму не повідомляється. Але благодійна організація заявила, що пожертвування дуже щедрі.