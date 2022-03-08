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Джоан Роулінг пожертвує понад $1 млн дітям з України

8 Березня 2022, 11:12
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Джоан Роулінг
Джерело: Getty Images

Відома письменниця Джоан Роулінг пожертвує 1 млн фунтів ($1,3 млн) Україні.

Про це авторка книг про Гаррі Поттера повідомила у Twitter.

– Я особисто підтримаю пожертвуванням у розмірі 1 млн фунтів компанію Lumos на допомогу дітям України, які цього потребують. Велика подяка всім, хто вже зробив пожертвування, ви допомагаєте підтримкою дітей у дитячих будинках, – заявила письменниця.

Не тільки Роулінг хоче допомогти Україні фінансово – американська супермодель та телеведуча Джіджі Хадід поділиться своїми доходами з показів, у яких вона бере участь.

Аналогічно вчинила і Міла Куніс разом зі своїм чоловіком Ештоном Катчером – вони мають намір пожертвувати $3 млн на гуманітарну допомогу Україні. На цьому пара зупинятися не планує – вони хочуть зібрати додаткові $30 млн для нашої країни.

Не обійшлося і без королівської допомоги – Єлизавета II також віддала Україні частину своїх коштів. Щоправда, про конкретну суму не повідомляється. Але благодійна організація заявила, що пожертвування дуже щедрі.

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Джоан Роулінг
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