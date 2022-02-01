Американская певица Дженнифер Лопес откровенно рассказала об отношениях с актером Беном Аффлеком после воссоединения.

Звезда призналась, что сейчас чувствует себя очень счастливой, а также гордится своим избранником.

– Это красивая история любви, в которой мы получили второй шанс. Мы оба сказали себе: Вау, мы так счастливы. Мы стали старше, умнее, у нас больше опыта, мы находимся в разных сферах нашей жизни, теперь у нас есть дети, и мы должны быть очень внимательны к этим вещам, — сказала Лопес.

Дженнифер призналась, что готова сделать все, чтобы защитить и уберечь эти отношения. По словам звезды, Бен Аффлек изменился в лучшую сторону благодаря работе над собой.

– Я так горжусь мужчиной, которым он стал, за которым я наблюдала издалека. Честность друг с другом, любовь – вот основа всего. Я чувствую, что он находится на том же этапе своей жизни, что и я. Когда ты потратил время на изучение себя и попал в то место, где ты чувствуешь себя хорошо и в одиночку. Ты понимаешь, что можешь находиться в счастливых, здоровых отношениях, – отметила исполнительница.

Напомним, что о воссоединении Дженнифер Лопес и Бена Аффлека стало известно в июле 2021 года. Пара возобновила свои отношения после 17-летнего перерыва.

Лопес и Аффлек встречались еще в 2002 году. Влюбленные даже планировали жениться, но официально сообщили о расставании и отмене свадьбы за день до церемонии.