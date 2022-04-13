20 лет спустя: Бен Аффлек снова сделал предложение Дженнифер Лопес

Известный голливудский актер Бен Аффлек сделал предложение певице Дженнифер Лопес.

По словам артистки, она принимала ванную, когда возлюбленный стал на одно колено и спросил ее согласия.

— В субботу вечером, находясь в моем любимом месте на земле (в ванне с пеной), моя любовь встала на одно колено и сделала предложение, — написала певица в своем информационном бюллетене On The JLo.

Лопес призналась, что этот момент застал ее врасплох.

— Я просто смотрела ему в глаза, улыбаясь и плача одновременно, изо всех сил пытаясь осознать тот факт, что через 20 лет это происходит снова. Я буквально потеряла дар речи, и он сказал: Это да? Я сказала: Да, конечно, это ДА, — заявила Лопес.

52-летняя Лопес сказала, что плакала, когда 49-летний Аффлек попросил ее выйти за него замуж, и что простота всего этого делала момент еще более романтичным.

Напомним, что о воссоединении Дженнифер Лопес и Бена Аффлека стало известно в июле 2021 года. Пара возобновила свои отношения после 17-летнего перерыва.

Лопес и Аффлек встречались еще в 2002 году. Влюбленные даже планировали жениться, но официально сообщили о расставании и отмене свадьбы за день до церемонии.