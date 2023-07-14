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Кино и сериалы

Уже подбирают актеров: Кэмерон хочет снять сериал по крушению Титана на дне океана

14 июля 2023, 14:45
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Кемерон
Источник: Depositphotos

Создатель фильма Титаник Джеймс Кэмерон хочет снять сериал о катастрофе подводной лодки Титан. Речь идет об истории пяти туристов, которые, скорее всего, уже мертвы.

Чтобы снять проект, одна из стриминговых платформ уже обратилась к режиссеру с предложением рассказать историю об экстремалах, которые погибли в попытках изучить Титаник. Напомним, что Кэмерон и сам имеет внушительный опыт в погружении к затонувшему кораблю — таких миссий у него аж 30.

— Эта тема близка ему по духу. Он рассказал историю Титаника с таким состраданием, что для него это естественный шаг, — заявил инсайдер.

Визуализация трагедии на Титане — это масштабная задача, которая под силу только экспертам в мире кино. Для сериала уже составили и список рассматриваемых актеров —  Мэтт Дэймон и Кумаил Нанджиани. 

Будучи экспертом по глубоководным погружениям, Кэмерон раскритиковал идею отправки Титана на дно. Режиссер добавил, что не сел бы в это судно, ведь относился с подозрением к технологиям, которые они использовали.

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Напомним, что 22 июня береговая охрана США нашла обломки Титана недалеко от места крушения Титаника. Эксперты уверяют, что пассажиры судна уже мертвы.

Источник
The Sun
Теги
Дэвид Кэмерон Титан Титаник
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