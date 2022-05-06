Лидер группы Антитела Тарас Тополя рассказал о съемках клипа с английским певцом Эдом Шираном на песню 2 Step. Также он поделился, куда будут направлены деньги за монетизацию ролика.

Клип 2 Step собрал уже несколько миллионов просмотров. В эксклюзивном комментарии Вікна-новини Тарас отметил, что получает позитивные отзывы за ролик. Говорит, люди почувствовали те эмоции, которые они старались передать через клип и это важно, поскольку это честная история его и миллионов украинцев.

— Несмотря ни на что, мы не теряем надежд. И мы одержим победу, будет мир, и мы будем танцевать с нашими любимыми и обнимать их и целовать, — отметил Тополя.

Артист вместе с группой сейчас стоят на защите нашей страны. Тополя говорит, что команда Эда Ширана написала с предложением в тот момент, когда они несли службу в Киеве и российские захватчики стояли на границах Бучи, Ирпеня и Гостомеля.

— Мы согласились, поскольку понимали, насколько это важно, насколько это может быть культурный толчок. И возможность через культурные и креативные методы донести до всего мира наше, украинское. Я написал лирику в течение двух недель, и мы записали ее на студии, — вспоминает Тарас.

Музыкант сказал, что их студия находится в Гостомеле, который тогда был под оккупацией, поэтому им помог их аранжировщик и соавтор многих песен — Максим Сиволап. Именно он привез оборудование в другую студийную комнату, где записали вокал.

Тополя подчеркнул, что их робота понравилась команде Эда Ширана и они захотели дополнить ее видеорядом. В тот момент их батальйон передислоцировали на Харьков, где не было возможности что-либо снимать.

Говорит, они обратились к Дмитрию Шмураку, который стал режиссером видео. Он помог найти талантливую команду.

— Получили от нас идею этого видео и реализовали очень мощно в ту картинку, в видео, которое есть на YouTube… Мы от себя отсняли здесь, в Харьковской области, только синхронны мои. Останавливались между позициями нашей роты, на дороге и быстро сняли — за 10-15 минут несколько дублей, отправили Дмитрию и поехали дальше, — поделился Тарас.

Деньги от видео будут направлены в фонд Всеукраинской ассоциации музыкальных событий Music saves UA. Его членами является группа Антитела.

Фото: Тарас Тополя