Звездные супруги Джастин и Хейли Бибер рассказали о проблемах, с которыми столкнулись за три года брака.

В новом выпуске американского подкаста Добросовестно Джастин признался, что его психологические проблемы негативно повлияли на отношения с женой.

– Я так много пережил в своей жизни. Я понял, что мне нужно пройти через серьезное лечение, чтобы построить нормальные отношения. А у меня было много травм и шрамов. Поэтому я просто взял на себя обязательство работать над этими вещами и выздоравливать, — поделился артист.

Следует отметить, что певец проходил лечение в психиатрической клинике, поскольку в 2017 году у него диагностировали депрессию. Он два года боролся с болезнью, но Хейли приняла его таким, какой он есть.

— Я очень долго любила этого человека, и тогда было не время отказываться от него. Я не поступила бы так с ним. Представьте, что вы бросаете кого-нибудь в худший период его жизни. Я не такой человек, поэтому собиралась перетерпеть, каким бы ни был результат, – сказала Хейли.

Напомним, что Джастин и Хейли поженились в 2018 году. Пара призналась, что сейчас часто думает о детях.

Супруги уверены, что как только их отношения полностью наладятся, они смогут стать родителями.