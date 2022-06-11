Популярный канадский певец Джастин Бибер рассказал о серьезном недуге, с которым он борется многие годы. У музыканта парализовало половину лица из-за синдрома Рамсея Ханта.

Об своей болезни Джастин рассказал в Instagram, записав видео. По ролику можно заметить, что Бибера действительно парализовало половину лица — он показал, что может моргать только одним глазом, а также улыбаться одной стороной рта.

— По моему лицу видно, что со мной что-то не так — это из-за синдрома Рамсея Ханта. Вирус поражает нерв в моем ухе и мои лицевые нервы, а также вызывает паралич лица, – заявил певец.

Джастин добавил, что собирается вылечиться, но не знает, сколько времени займет восстановление.

Сейчас смотрят

На фоне недуга ближайшие концерты пришлось отменить. Он призвал фанатов отнестись к этому с пониманием, и после выздоровления он снова появится на сцене.

— Это довольно серьезный недуг — мое тело говорит мне, что нужно приостановиться. Нужно отдохнуть, чтобы вернуть полное функционирование лица, – сообщил фанатам Бибер.

Проблемы со здоровьем наблюдались у музыканта еще в феврале — тогда он заболел на Covid-19, из-за чего пришлось отменить несколько концертов. Джастин заявлял, что заботится о здоровье своей команды и фанатов, и не хочет подвергать их риску.