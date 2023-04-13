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В полуфиналах Евровидения 2023 выступят украинские звезды – кто выйдет на сцену

13 апреля 2023, 12:43
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Юлия Санина и Алеша

Украинские звезды выступят в полуфиналах Евровидения 2023, которое состоится в Ливерпуле в мае. На сцене международного конкурса появятся фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, певицы Мария Яремчук, Злата Дзюнька, Alyosha и рэп-исполнитель Otoy.

Вместе с украинскими звездами на сцене Евровидения 2023 также выступят зарубежные артистки – Рита Ора и Ребекка Фергюсон.

Известно, что первый полуфинал 9 мая откроет Юлия Санина, которая также будет ведущей шоу от Украины. Она выступит с песней Маяк. 

Выступление Alyosha также состоится в первом полуфинале конкурса. Со сцены она расскажет историю своего настоящего, личного путешествия через песню Ordinary World культовой британской попрок-группы Duran Duran в новой аранжировке.

— Всех призываю смотреть… Когда мы все вместе — это невероятная энергия и молитва, которая является очень сильной… Не пропускайте, смотрите, для нас всех Евровидение стало очень хорошей площадкой говорить про Украину, — сказала Alyosha.

Напомним, что Евровидение 2023 будет проходить в Ливерпуле от имени Украины. Первый полуфинал пройдет 9 мая, второй — 11 мая, финал — 13 мая.

Представители Украины, дуэт Tvorchi, выступят сразу в финале Евровидения 2023. Такое право они получили, поскольку в 2022 году наша страна заняла первое место. Тогда от нас выступала группа Kalush Orchestra.

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