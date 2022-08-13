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Джамала посвятила песню Thank you, Stranger всем, кто помогает украинцам за рубежом

13 августа 2022, 17:40
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Джамала

Украинская певица Джамала выпустила новую песню Thank you, Stranger. Трек посвящен странам-соседям, которые приняли украинских беженцев во время войны.

О релизе артистка рассказала в Instagram, где раскрыла суть песни и озвучила свои мысли.

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Звезда считает, что песня заряжена на надежду на лучшие времена, которые обязательно наступают даже после самых темных ночей. Джамала считает, что это произойдет и в истории украинцев, которые сейчас находятся в условиях войны.

— Новая песня — это благодарность миллионам жителей соседних стран, открывших свои дома и сердца в течение полномасштабного вторжения России в Украину, — заявила артистка.

Джамала добавила, что хочет порадовать таких добрых людей открыткой. Для этого нужно посетить сайт артистки.

Певица и сама помогает Украине с начала полномасштабного вторжения — недавно Джамала стала амбассадором международной благотворительной NFT-кампании #WeAreUkraine. Это поможет собрать средства для поддержки детей и семей, пострадавших из-за войны. 

Артистка также успевает поработать и в Польше — она стала участницей польских Танцев со звездами. Главная цель участия — напомнить о доме, о миллионах страдающих людей и важности их поддержки.

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Війна в Україні Джамала
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