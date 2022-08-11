WeAreUkraine. Джамала стала амбассадором международной благотворительной NFT-кампании

Джамала присоединилась к благотворительной NFT-кампании #WeAreUkraine. Таким образом, певица стремится повысить осведомленность об украинской культуре, а также собрать средства для поддержки детей и семей, пострадавших из-за войны.

Эксклюзивная коллекция NFT насчитывает 14850 цифровых коллекционных предметов. Их можно будет купить в течение шести месяцев на самом крупном NFT-маркетплейсе OpenSea.

В коллекции будут художественные репродукции известнейших украинских памятников, а также три дополнительных NFT — видео, где Джамала исполняет народные песни из разных регионов Украины. Речь идет о Сохнет травушка, Виростеш ти, сину и Meni Ğamdan Azat Eyle.

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— Я горжусь тем, что являюсь частью кампании. К этой NFT-коллекции, объединяющей самые разные уголки Украины, захотелось добавить несколько песен нашего народа. Народные песни для меня – это ответы на тысячи вопросов, которые мы задаем себе каждый день. Просто послушайте, и вы по-новому откроете для себя украинский народ и его историю, – признается Джамала.

70% всех собранных средств поровну распределят между двумя международными благотворительными организациями – Save the Children и Women for Women International.

Международная организация Save the Children занимается поддержкой детей и семей, пострадавших в результате боевых действий в Украине, с 2014 года. Women for Women International в свою очередь оказывают помощь женщинам, пережившим войну.