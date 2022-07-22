Украинская певица Джамала стала участницей польских Танцев со звездами.

В Instagram артистка сказала, что участие в польском танцевальном проекте сегодня для нее это, прежде всего, возможность напомнить о доме, о миллионах страдающих людей и важности их поддержки.

— Мир не должен устать от нас. Именно поэтому во время этого масштабного ТВ-проекта вместе с Polsat Foundation мы начинаем сбор средств в поддержку украинцев, пострадавших из-за войны, — поделилась Джамала.

Старт проекта запланирован на осень 2022 года. Кто станет партнером певицы — пока что неизвестно.

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Отметим, что Джамала уже участвовала в подобном украинском проекте в прошлом году.