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Джамала примет участие в польских Танцах со звездами: на шоу будут собирать деньги для украинцев

22 июля 2022, 15:26
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Джамала примет участие в польских Танцах со звездами: на шоу будут собирать деньги для украинцев
Источник: Джамала

Украинская певица Джамала стала участницей польских Танцев со звездами.

В Instagram артистка сказала, что участие в польском танцевальном проекте сегодня для нее это, прежде всего, возможность напомнить о доме, о миллионах страдающих людей и важности их поддержки.

— Мир не должен устать от нас. Именно поэтому во время этого масштабного ТВ-проекта вместе с Polsat Foundation мы начинаем сбор средств в поддержку украинцев, пострадавших из-за войны, — поделилась Джамала.

Старт проекта запланирован на осень 2022 года. Кто станет партнером певицы — пока что неизвестно.

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Отметим, что Джамала уже участвовала в подобном украинском проекте в прошлом году.

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Джамала Підтримка України Танці
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