Українська співачка Джамала випустила нову пісню Thank you, Stranger. Трек присвячений країнам-сусідам, які прийняли українських біженців під час війни.

Про реліз артистка розповіла в Instagram, де розкрила суть пісні та озвучила свої думки.

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Зірка вважає, що пісня заряджена на надію на найкращі часи, які обов’язково наступають навіть після найтемніших ночей. Джамала вважає, що це станеться і в історії українців, які зараз перебувають в умовах війни.

– Нова пісня – це подяка мільйонам мешканців сусідніх країн, які відкрили свої будинки та серця протягом повномасштабного вторгнення Росії в Україну, – заявила артистка.

Джамала додала, що хоче порадувати таких добрих людей листівкою. Для цього потрібно завітати на сайт артистки.

Співачка і сама допомагає Україні з початку повномасштабного вторгнення – нещодавно Джамала стала амбасадором міжнародної благодійної NFT-кампанії #WeAreUkraine. Це допоможе зібрати кошти для підтримки дітей та сімей, які постраждали через війну.

Артистка також встигає попрацювати і у Польщі – вона стала учасницею польських Танців із зірками. Головна мета участі – нагадати про будинок, про мільйони людей і важливість їх підтримки.