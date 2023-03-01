Украинские артисты презентовали альбом с каверами народных песен под названием ДНК — Душа. Нація. Культура, чтобы напомнить нашему народу о мощной силе собственного наследия. К проекту присоединились Леся Никитюк, Артем Пивоваров, Тина Кароль, Dzidzio, Надя Дорофеева, Макс Барских, Оля Полякова и другие.
Альбом содержит 18 треков. Все они представлены в довольно необычной аранжировке — украинская народная песня сочетается с джазом и соулом, также можно услышать латину и французский шансон.
— Каждая песня — посвящение и благодарность мужественным воинам ВСУ, каждому, кто на своих плечах держит нашу страну и ценой собственной жизни защищает право Украины занять достойное место в мире и мировой культуре, — говорится в описании под видео.
Какие песни вошли в альбом ДНК (треклист):
- Интро
- Pianoбой и Roxolana — Чорні очка
- Monatik — Підманула підвела
- Тина Кароль — Чом ти не прийшов?
- Vera и Tayanna — Била мене мати
- Dorofeeva — Цвіте терен
- Злата Огневич — Ой, я знаю, що гріх маю
- Ирина Билык и Дима Коляденко — Ой, на горі два дубки
- Dzidzio и Александр Пономарев — Гей, соколи!
- Женский Квартал — Коломийка
- Макс Барских — Гиля, гиля, сірі гуси
- Юрий Горбунов и Леся Никитюк — Горіла сосна
- Kazka — Пливе кача
- Артем Пивоваров — Несе Галя воду
- Оля Полякова — Ой, у вишневому саду
- Олег Скрипка — Гуцулка Ксеня
- Наталья Могилевская — Ой, чий то кінь стоїть?
- 95 Квартал — Лента за лентою
Все деньги от прослушивания альбома ДНК — Душа. Нація. Культура перечислят на United24, они пойдут на восстановление Украины.