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Леся Никитюк, Пивоваров, Kazka: звезды записали альбом с народными песнями ДНК

1 марта 2023, 21:47
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
ДНК - Душа. Нація. Культура

Украинские артисты презентовали альбом с каверами народных песен под названием ДНК — Душа. Нація. Культура, чтобы напомнить нашему народу о мощной силе собственного наследия. К проекту присоединились Леся Никитюк, Артем Пивоваров, Тина Кароль, Dzidzio, Надя Дорофеева, Макс Барских, Оля Полякова и другие.

Альбом содержит 18 треков. Все они представлены в довольно необычной аранжировке — украинская народная песня сочетается с джазом и соулом, также можно услышать латину и французский шансон.

— Каждая песня — посвящение и благодарность мужественным воинам ВСУ, каждому, кто на своих плечах держит нашу страну и ценой собственной жизни защищает право Украины занять достойное место в мире и мировой культуре, — говорится в описании под видео.

Какие песни вошли в альбом ДНК (треклист):

  1. Интро
  2. Pianoбой и Roxolana — Чорні очка
  3. Monatik — Підманула підвела
  4. Тина Кароль — Чом ти не прийшов?
  5. Vera и Tayanna — Била мене мати
  6. Dorofeeva — Цвіте терен
  7. Злата Огневич — Ой, я знаю, що гріх маю
  8. Ирина Билык и Дима Коляденко — Ой, на горі два дубки
  9. Dzidzio и Александр Пономарев — Гей, соколи!
  10. Женский Квартал — Коломийка
  11. Макс Барских — Гиля, гиля, сірі гуси
  12. Юрий Горбунов и Леся Никитюк — Горіла сосна
  13. Kazka — Пливе кача
  14. Артем Пивоваров — Несе Галя воду
  15. Оля Полякова — Ой, у вишневому саду
  16. Олег Скрипка — Гуцулка Ксеня
  17. Наталья Могилевская — Ой, чий то кінь стоїть?
  18. 95 Квартал — Лента за лентою

Все деньги от прослушивания альбома ДНК — Душа. Нація. Культура перечислят на United24, они пойдут на восстановление Украины.

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