Украинские артисты презентовали альбом с каверами народных песен под названием ДНК — Душа. Нація. Культура, чтобы напомнить нашему народу о мощной силе собственного наследия. К проекту присоединились Леся Никитюк, Артем Пивоваров, Тина Кароль, Dzidzio, Надя Дорофеева, Макс Барских, Оля Полякова и другие.

Альбом содержит 18 треков. Все они представлены в довольно необычной аранжировке — украинская народная песня сочетается с джазом и соулом, также можно услышать латину и французский шансон.

— Каждая песня — посвящение и благодарность мужественным воинам ВСУ, каждому, кто на своих плечах держит нашу страну и ценой собственной жизни защищает право Украины занять достойное место в мире и мировой культуре, — говорится в описании под видео.

Какие песни вошли в альбом ДНК (треклист):

Интро Pianoбой и Roxolana — Чорні очка Monatik — Підманула підвела Тина Кароль — Чом ти не прийшов? Vera и Tayanna — Била мене мати Dorofeeva — Цвіте терен Злата Огневич — Ой, я знаю, що гріх маю Ирина Билык и Дима Коляденко — Ой, на горі два дубки Dzidzio и Александр Пономарев — Гей, соколи! Женский Квартал — Коломийка Макс Барских — Гиля, гиля, сірі гуси Юрий Горбунов и Леся Никитюк — Горіла сосна Kazka — Пливе кача Артем Пивоваров — Несе Галя воду Оля Полякова — Ой, у вишневому саду Олег Скрипка — Гуцулка Ксеня Наталья Могилевская — Ой, чий то кінь стоїть? 95 Квартал — Лента за лентою

Все деньги от прослушивания альбома ДНК — Душа. Нація. Культура перечислят на United24, они пойдут на восстановление Украины.