Фронтмен группы O.Torvald Женя Галич рассказал, как переживает разлуку со своей семьей, которая с началом полномасштабной войны живет в Польше. Сам артист стоит на защите нашей страны.

Женя признается, ему тяжело дается разлука с женой и двумя детьми.

— Однозначно тяжело. Я понимаю, что я теряю время, не вижу, как они растут и развиваются. Мне бы хотелось быть рядом и учить их чему-то. Но я понимаю, что сейчас должен нести ответственность за себя и своих подопечных, но точно не за детей и жену, потому что эта ответственность делает меня слабее, — говорит Галич.

О возвращении самых родных людей в Украину Женя и не думает. Говорит, хочет, чтобы они вернулись уже после победы нашей страны в полномасштабной войне. Также мечтает, что они все вместе отправятся в Крым.

Фото: Женя Галич