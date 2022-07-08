Украинский дизайнер Лилия Литковская вышла замуж за экс-секретаря СНБО Александра Данилюка.

В Instagram Литковская поделилась свадебным фото. Церемония состоялась 7 июля на Ивана Купала. Мероприятие прошло на территории Софийского собора.

— 7.07.22. Киев. Софийский собор. Война и Мир. Желаю мира украинской земле и желаю, чтобы мы с мужем в этом мире творили и приумножали нашу любовь, — написала Лилия под снимком.

На фото также можно увидеть мэра Киева Виталия Кличка, который катил Данилюка к алтарю на инвалидной коляске. Отметим, что 19 июня Александр попал в аварию на мотоцикле и сломал обе ноги, однако это не помешало молодоженам провести торжество.

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Свадебное платье Литковская смоделировала и сшила себе сама. В качестве букета невесты были пшеничные колосья, которые также украшали наряд Лилии и были исполнены из бусин.

Отметим, что для Александра Данилюка это второй брак. У него есть двое детей от первой жены. У Литковской также есть дочь от предыдущих отношений.

Фото: Лилия Литковская