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Музыка

Две противоположности: в представительниц Австрии вселился писатель на сцене Евровидения 2023

11 мая 2023, 23:12
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Teya & Salena

Дуэт Teya & Salena вышел на сцену Евровидения 2023 во втором полуфинале. Представительницы Австрии исполнили на конкурсе песню Who The Hell Is Edgar?

На сцене Teya & Salena предстали будто две противоположности. Одна исполнительница появилась в черном брючном костюме, вторая — в белом. Общий элемент в их образах — красный топ.

В песне Who The Hell Is Edgar? исполнительницы рассказывают, что призрак американского писателя Эдгара Аллана По вселился в их тела, чтобы создать лирический шедевр.

Смотрите: Онлайн-трансляция Евровидения 2023 в Ливерпуле

Стоит отметить, что Австрия по прогнозам букмекеров входит в первую 10 лидеров. Исполнительницам пророчат 10 место в международном песенном конкурсе.

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Евровидение Австрия
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