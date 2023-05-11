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Музика

Дві протилежності: у представниць Австрії вселився письменник на сцені Євробачення 2023

11 Травня 2023, 23:12
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Teya & Salena

Дует Teya & Salena вийшов на сцену Євробачення 2023 у другому півфіналі. Представниці Австрії виконали на конкурсі пісню Who The Hell Is Edgar?

На сцені Teya & Salena постали ніби дві протилежності. Одна виконавиця з’явилася в чорному брючному костюмі, друга – в білому. Спільний елемент у їхніх образах – червоний топ.

У пісні Who The Hell Is Edgar? виконавиці розповідають, що привид американського письменника Едгара Аллана По вселився в їхні тіла, щоб створити ліричний шедевр.

Дивіться: Онлайн-трансляція Євробачення 2023 у Ліверпулі

Варто зазначити, що Австрія за прогнозами букмекерів входить до першої 10 лідерів. Виконавицям пророкують 10 місце в міжнародному пісенному конкурсі.

Теги
Євробачення Австрія
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