Главный герой романтического реалити Холостяк 12 Алекс Топольский поделился подробностями свиданий на проекте.

На личной странице в Instagram он показал фотографию, сделанную перед встречей с одной из участниц шоу. Алекс признался, что свидания – это одни из его любимых и волнующих моментов на проекте.

– Меня всегда по-детски заводят такие моменты и придают энергии, ведь это целое приключение! Как мы смотрим друг на друга, что говорим, прикасаемся, интригуем, узнаем, делимся тайным, парим в облаках неизвестного… Это всегда загадочно и необыкновенно, — написал Холостяк.

Топольский добавил, что во время свиданий отпускает весь негатив, волнения и мысли о работе. Он пытается полностью погрузиться в романтическое мгновение.

— Чтобы реально полностью погрузиться в этот момент я отпускаю все свои мысли о работе, прошлом и будущем, в моей голове нет негатива, стресса, переживаний и остальной чепухи. Я сейчас с ней и только тогда наши души поют песни Боба Марли под гавайские ноты укулеле, – написал Алекс.

Напомним, что 32-летний Алекс Топольский родился и вырос во Львове, но после окончания университета переехал в США.

Сейчас Холостяк живет в Майами и занимается недвижимостью. Он сдает в аренду роскошные апартаменты, а также продает аксессуары для дезинфекции.

Кроме предпринимательской деятельности Алекс Топольский развивается как актер и модель. Он уже успел сняться в нескольких рекламных роликах и клипах известных звезд.