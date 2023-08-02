Американский актер Брюс Уиллис может сыграть в последнем фильме кинорежиссера Квентина Тарантино Кинокритик.

Так, Квентин хочет дать Брюсу, больному деменцией, небольшую роль. Таким образом, это будет прощание с фанатами двоих, ведь Уиллис завершил актерскую карьеру, а Тарантино хочет поставить точку в своей режиссерской карьере фильмом Кинокритик.

— Квентин еще не обращался к семье Брюса — и полностью примет их ответ, если они скажут, что он слишком болен. Если это так, он намерен попытаться включить в фильм короткий отрывок из одного из многих предыдущих фильмов Брюса, — сказал источник.

Тарантино и Уиллис стали друзьями после того, как режиссер снял актера в фильме Криминальное чтиво. В то время Квентин говорил, что не может вспомнить ни одну другую звезду с таким взглядом, как у Брюса.

Напомним, в 2022 году семья Брюса Уиллиса заявила, что он прекращает актерскую карьеру из-за того, что у него диагностировали афазию.

Зимой 2023 стало известно, что у Уиллиса обнаружена более серьезная болезнь — лобно-височная деменция.