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Прощание двоих: Брюс Уиллис может сыграть в последнем фильме Квентина Тарантино

2 августа 2023, 12:46
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Брюс Уиллис и Квентин Тарантино
Источник: Getty Images Depositphotos

Американский актер Брюс Уиллис может сыграть в последнем фильме кинорежиссера Квентина Тарантино Кинокритик. 

Так, Квентин хочет дать Брюсу, больному деменцией, небольшую роль. Таким образом, это будет прощание с фанатами двоих, ведь Уиллис завершил актерскую карьеру, а Тарантино хочет поставить точку в своей режиссерской карьере фильмом Кинокритик.

— Квентин еще не обращался к семье Брюса — и полностью примет их ответ, если они скажут, что он слишком болен. Если это так, он намерен попытаться включить в фильм короткий отрывок из одного из многих предыдущих фильмов Брюса, — сказал источник.

Тарантино и Уиллис стали друзьями после того, как режиссер снял актера в фильме Криминальное чтиво. В то время Квентин говорил, что не может вспомнить ни одну другую звезду с таким взглядом, как у Брюса.

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Напомним, в 2022 году семья Брюса Уиллиса заявила, что он прекращает актерскую карьеру из-за того, что у него диагностировали афазию.

Зимой 2023 стало известно, что у Уиллиса обнаружена более серьезная болезнь — лобно-височная деменция.

Источник
Daily Express
Теги
Брюс Уиллис Квентин Тарантино
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