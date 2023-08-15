Дружина Брюса Вілліса Емма Гемінг зазнає труднощів на тлі боротьби чоловіка з деменцією. Своїми переживаннями вона поділилася в Instagram за допомогою відео.

У короткому ролику вона закликала людей з подібними життєвими ситуаціями шукати щось прекрасне у важких днях.

– Я знаю, що це виглядає так, ніби я не живу своїм найкращим життям, але я маю щодня докладати зусиль і роблю це для себе, наших двох дітей і для Брюса. Він би не хотів, щоб я жила по-іншому, – почала свою думку 45-річна Емма.

Проте дружина актора заявила, що вона не вважає себе хорошою, а її думки часто стають похмурими на тлі боротьби Брюса з хворобою.

Емма зізналася, що викладається на повну і робить це для сім’ї.

– Коли ми не дбаємо про себе, ми не можемо дбати про тих, кого любимо, – додала дружина зірки.

Вона також подякувала підписникам за підтримку і теплі слова.

Нагадаємо, що в лютому у Брюса Вілліса було виявлено лобно-скроневу деменцію. Це найпоширеніший вид цієї хвороби у людей до 60 років. На жаль, ліків не існує.