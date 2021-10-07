Жена украинского певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова, пожаловалась на отдых с трехмесячным сыном.

В сториз на личной странице в Instagram она призналась, что Михаил не хочет спать и постоянно плачет.

— Михаил сегодня в коляске не хотел спать, кричал. Люди оборачивались. На нас и так смотрят, а с криком Миши вообще думают, что мы горе-родители, — рассказала Катя.

Это очень огорчает новоиспеченную маму, поскольку Виктор и Екатерина не могут расслабиться и насладиться отдыхом.

— Мы с Мишуткой пришли к морю. Хочу положить его спать до завтрака, чтобы нормально позавтракать. Но пока мне это не сильно удается. Мне просто хочется плакать, мне не хочется ни отдыха, ничего. Если бы я знала, что такое будет… Не знаю, что делать. Принципиально не брать его на руки, или наоборот, брать и успокаивать? Я не знаю, — рассказала Екатерина.

Виктор и Екатерина отдыхают на популярном курорте в Белеке (Турция). Это их первая поездка за границу с ребенком, поэтому перед полетом родители очень волновались.

На протяжении трех часов в самолете Михаил не спал, а Екатерина пыталась с ним играть и носить на руках.

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Напомним, Екатерина Репяхова родила первенца 15 июня. Мальчик появился на свет в 2.40 с весом 3.4 кг и ростом 53 см.

Это первый ребенок для 27-летней Екатерины Репяховой, и четвертый для 55-летнего Виктора Павлика.

В августе Павлик и Репяхова крестили первенца. Ритуал состоялся в церкви при частном роддоме, где и проходили роды.