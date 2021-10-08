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Не рано ли? Жена Виктора Павлика создала их трехмесячному сыну Instagram

8 октября 2021, 09:38 Каріна Зуєва
Екатерина Репяхова
Источник: Катерина Реп’яхова

Жена украинского певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова создала их трехмесячному сыну Михаилу личный аккаунт в Instagram.

Этой новостью блогер поделилась у себя в микроблоге, отметив, что если кому-то мало снимков Михаила у нее на странице, то они могут зайти к нему. Сопроводила Репяхова это коллажем из снимков мальчика.

— Если вдруг кому-то мало Мишутки на моей странице, приглашаю на его личную, — написала Екатерина.

Не все подписчики разделили восторга, некоторые пришли в недоумение, поинтересовавшись, для чего блогер это сделала.

  • Один вопрос — зачем? Это, как минимум, странно. 
  • Не понимаю, когда создают страницы маленьким детям, собакам, котам… Бред.
  • Как минимум, через 10-12 лет ребенку будет интересно посмотреть на себя. В целом, мне нравятся такие идеи. 
  • Страницу можно было и закрыть, чтобы о ней знали только члены семьи, — пишут в комментариях Репяховой.

На профиль мальчика пока что подписалось около тысячи людей. Его страничку ведут родители, рассказывая о его достижениях.

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К слову, ранее Екатерина Репяхова пожаловалась на отдых с трехмесячным сыном. Сейчас семья находится в Турции. Блогер говорила, что Михаил не хочет спать и постоянно плачет, отметив, что ее это очень огорчает.

Напомним, 27-летняя Екатерина Репяхова родила первенца 15 июня. Это первый ребенок для нее и четвертый для 55-летнего Виктора Павлика.

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