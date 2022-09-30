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Не разминулся с лосем: актер Павел Алдошин попал в ДТП на мотоцикле

30 сентября 2022, 13:58
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Павло Алдошин

Украинский актер и боец ВСУ Павел Алдошин попал в ДТП на мотоцикле. По словам защитника наших земель, дорожнее происшествие случилось из-за лося, который неизвестно откуда выбежал.

Павел Алдошин

О своих приключениях Павел рассказал в Instagram.

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— Лось меня нашел. Я не понимаю как, но это случилось в тылу. После этого он исчез, и ответственность на нем.

На снимке можно заметить мотоцикл, погруженный в прицеп пикапа. Сам двухколесный транспорт получил серьезные механические повреждения. По словам Алдошина, восстановлению он не подлежит. Да и сам артист возможно получил повреждения, из-за чего вынужден поехать на обследование. При этом, скорость движения мотоциклиста была небольшой.

— Мое тело в норме, а вот мотоцикл на мусорник. Если что, скорость была равно 67 км/ч, — я не гонщик. Жду на УЗИ, потому что внутри какие-то неполадки, — добавил актер.

Не только актеры получают ранения на передовой — к примеру, в конце августа телеведущий Даниэль Салем признался, что получил травму спины. Бронежилет принял на себя пулю. Также он ранее потерял слух и получил контузию.

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