секс в большом городе 2021

Стриминговый сервис HBO Max обнародовал официальный трейлер нового сезона культового сериала Секс в большом городе (And Just Like That…) Премьера ленты состоится уже 9 декабря.

В трейлере можно увидеть главных героинь оригинального сериала. К своим ролям вернулись Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис.

Новый сериал покажет зрителям, как изменилась жизнь и дружба главных героинь после того, как им исполнилось 50 лет.

– Говорят, некоторые вещи никогда не меняются. Но правда в том, что жизнь полна сюрпризов. И с развитием вашей истории город изобретает себя заново. И просто так – начинается новая глава, – говорит за кадром героиня Сары Джессики Паркер.

В трейлере можно увидеть моменты с Мистером Бигом, которого играет Крис Нот. В кадре он обнимается и целуется вместе со своей экранной женой Кэрри Брэдшоу.

Также в видео есть кадры, на которых Керри идет под руку со Стэнфордом Блатчем. Этого персонажа сыграл Уилл Гарсон, который умер в сентябре 2021 года, это была последняя роль актера.

Продолжение сериала Секс в большом городе будет состоять из десяти эпизодов, каждый из которых будет длиться 30 минут.

Напомним, что премьера оригинального сериала Секс в большом городе состоялась еще в 1998 году. Фильм транслировался до 2004 года и оставил яркий след в современной поп-культуре.

Сериал получил шесть премий Эмми, восемь золотых глобусов, а также 36 других наград.