Король Чарльз III удивил сеть своей реакцией на потекшее чернило из ручки во время публичной церемонии. Монарх подписывал книгу посетителей в замке Хиллсборо, но что-то пошло не так.

Видео опубликовали в Twitter.

“I can’t bear this bloody thing!”

King Charles appeared to be frustrated by a leaky pen during a signing ceremony at Northern Ireland’s Hillsborough Castle. https://t.co/4WzFuNYwDN pic.twitter.com/nvoPNDKHkU

— ABC News (@ABC) September 13, 2022