Король Чарльз III удивил сеть своей реакцией на потекшее чернило из ручки во время публичной церемонии. Монарх подписывал книгу посетителей в замке Хиллсборо, но что-то пошло не так.

Видео опубликовали в Twitter.

“I can’t bear this bloody thing!” King Charles appeared to be frustrated by a leaky pen during a signing ceremony at Northern Ireland’s Hillsborough Castle. https://t.co/4WzFuNYwDN pic.twitter.com/nvoPNDKHkU — ABC News (@ABC) September 13, 2022

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— О Боже, я ненавижу эту ручку, — заявил король Чарльз III, передавая ручку своей жене Камилле.

На видео можно заметить, что чернила вытекли из ручки и попали на руки монарха.

— О, смотри, это повсюду, — сказала Камилла, пока ее муж вытирал пальцы от чернил.

Впрочем, и сам монарх выразил свое недовольство.

— Я не могу выносить эту чертову штуку… каждый вонючий раз, — эмоционально сказал Чарльз во время своего ухода.

Это уже не первый казус Чарльза III в качестве короля — во время заполнения документов 13 сентября он указал неверную дату на документе. Монарх перепутал 12 и 13 число.

У нового короля был напряженный график после смерти королевы Елизаветы ІІ. По приезду в Лондон его ждало огромное количество встреч, включая церемонию вступления на престол в Сент-Джеймсском дворце и обращение к депутатам и лордам в Вестминстерком дворце.

Напомним, что завещание королевы Великобритании Елизаветы II засекретят на 90 лет. Документ запечатают и спрячут в сейф. Традиция не нова, впервые к ней прибегли в 1910 году после смерти принца Франца Текского. Его завещание спрятали в сейфе в неизвестной точке Лондона.