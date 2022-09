Король Чарльз III здивував мережу своєю реакцією на чорнило, що потекло, з ручки під час публічної церемонії. Монарх підписував книгу відвідувачів у замку Гіллсборо, але щось пішло не так.

Відео опублікували у Twitter.

“I can’t bear this bloody thing!”

King Charles appeared to be frustrated by a leaky pen during a signing ceremony at Northern Ireland’s Hillsborough Castle. https://t.co/4WzFuNYwDN pic.twitter.com/nvoPNDKHkU

— ABC News (@ABC) September 13, 2022