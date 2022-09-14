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Другий конфуз поспіль: король Чарльз III не зміг впоратися з ручкою на публіці

14 Вересня 2022, 19:20
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Другий конфуз поспіль: король Чарльз III не зміг впоратися з ручкою на публіці
Джерело: Depositphotos

Король Чарльз III здивував мережу своєю реакцією на чорнило, що потекло, з ручки під час публічної церемонії. Монарх підписував книгу відвідувачів у замку Гіллсборо, але щось пішло не так.

Відео опублікували у Twitter.

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– О Боже, я ненавиджу цю ручку, – заявив король Чарльз III, передаючи ручку своїй дружині Каміллі.

На відео можна помітити, що чорнило витекло з ручки і потрапило на руки монарха.

– О, дивись, це скрізь, – сказала Камілла, поки її чоловік витирав пальці від чорнил.

Втім, і сам монарх висловив своє невдоволення.

– Я терпіти не можу цю чортову штуку… кожний смердючий раз, – емоційно сказав Чарльз під час виходу.

Це вже не перший казус Чарльза III як короля – під час заповнення документів 13 вересня він вказав неправильну дату на документі. Монарх переплутав 12 та 13 число.

Новий король мав напружений графік після смерті матері королеви Єлизавети ІІ. Після приїзду в Лондон на нього чекала величезна кількість зустрічей, зокрема церемонія вступу на престол у Сент-Джеймському палаці та звернення до депутатів та лордів у Вестмінстерському палаці.

Нагадаємо, що заповіт королеви Великобританії Єлизавети ІІ засекретять на 90 років. Документ запечатають та сховають у сейф. Традиція не нова – вперше до неї вдались у 1910 після смерті принца Франца Текського. Його заповіт заховали у сейфі у невідомій точці Лондона.

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