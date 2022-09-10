Включается кармическая программа, правление Карла III не будет легким — астролог

Карл III — самый пожилой король Великобритании, вступивший на трон в 73 года. Каким будет правление нового короля Британии — гороскоп Карла III составила астролог Валентина Виттрок.

По словам астролога, в натальной карте Чарльза бросается в глаза много планет ниже горизонта. Это говорит о том, что он интроверт со свойственной манерой Скорпиона не выделяться. Но асцендент во Льве и северный лунный узел на вершине карьеры призывают его занять трон Англии.

Как и положено историческим личностям, лунные узлы имеют соединения с планетами. 1 ноября 1948 года проходило солнечное затмение, и дата рождения Чарльза (14 ноября) еще попала под его влияние.

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— Жизнь людей, рожденных в затмение, всегда регламентирована — мало свободы, но есть миссия, — объясняет Виттрок.

Лунные узлы в течение жизни приходят на место каждые 19,5 лет, и если человек не выполняет их предназначение, то умирает или его постигают неприятности. Последний раз, когда северный лунный узел проходил по Скорпиону в 2003 году, Чарльза больше занимали вопросы супружества. Тогда был вынесен вердикт министра по конституционным вопросам и лорда-канцлера Фолконера, одобрившего заключение гражданского брака между Чарльзом и Камиллой.

День свадьбы (9 апреля 2005 года) приходился на солнечное затмение, которое находилось у Чарльза в доме карьеры.

— Марс с Нептуном транзитом шли по дому брака, а у Камиллы вообще “засада” — Сатурн с черной луной проходили по ее знаку. Несмотря на то, что затмение зафиксировало навечно этот брак, он все-таки не счастливый для обоих.

Венера — указатель любви и брака — стоит у Чарльза в 17-м доме Весов — градусе независимости. Плутон в первом доме указывает на личность, способную все трансформировать по своему вкусу.

— Думаю, что с прирожденной садовнической страстью Чарльз придает форму всему, и отношениям в том числе. В какой-то период Чарльз пытался повлиять на членов правительства и других политиков по самым разным вопросам: например, о спасении исчезающих рыб, заказе военного оборудования для войск в Ираке или отлове барсуков с целью остановить распространение туберкулеза среди скота. Публикация этих писем повлекла за собой длительную судебную тяжбу.

Валентина Виттрок уверена, в отличие от Елизаветы ІІ, которая неукоснительно соблюдала нейтралитет во время правления, Чарльзу будет очень тяжело не вмешиваться в дела страны.

— 10 сентября в полнолуние при наличии семи ретроградных планет Чарльз официально объявляется королем Великобритании Карлом III. Это очень интересное положение планет указывает, что включается какая-то очень кармическая программа, уходящая корнями в прошлое. Королевская династия Виндзоров накопила достаточно, чтобы нынешнему королю правление далось не очень легко.

Как Британия готовится принять нового короля после смерти Елизаветы ІІ — больше новостей о Карле III в онлайне Фактов ICTV.