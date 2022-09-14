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Спрячут в сейф на 90 лет: завещание королевы Елизаветы II засекретят

14 сентября 2022, 10:52
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Спрячут в сейф на 90 лет: завещание королевы Елизаветы II засекретят
Источник: Getty Images

Завещание королевы Великобритании Елизаветы II засекретят на 90 лет. Документ запечатают и спрячут в сейф.

Практика запечатывания завещаний умерших членов королевской семьи берет начало с 1910 года. Тогда умер принц Франц Текский. Его завещание является одним из более 30, хранящихся в сейфе в неизвестном месте в Лондоне под наблюдением судьи.

Стоит отметить, что об этом не было известно до 2021 года, когда умер муж Елизаветы II, принц Филипп. Тогда судье Эндрю Макфарлейну пришлось рассматривать заявление о запечатывании его завещания.

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Он постановил, что завещание действительно должно быть опечатано, но решил опубликовать свое решение, чтобы дать общественности некоторое представление о том, что происходит и почему.

Также судья сообщил о существовании сейфа, в котором хранятся королевские завещания. Документ королевы будет хранится с завещанием ее мужа, матери и сестры.

Напомним, 8 сентября стало известно, что королева Елизавета II умерла. Ей было 96 лет.

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Источник
Reuters
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