Певица и ведущая Оля Цибульская в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказала, что думает об артистах, которые после 2014 года выступали в РФ, а сейчас раскаиваются.

Артистка отмечает, 24 февраля беда пришла в дом к каждому, поэтому в стороне остаться никто не смог.

— Полномасштабная война коснулась всех. Есть люди, которые только так осознают разницу между черным и белым. Голубям мира поджарило собственную сра*у, — подчеркнула Оля.

Многие звезды после 24 февраля начали массово записывать песни на украинском и переводить свои русскоязычные треки. Цибульская призналась, как относится к такому и не усматривает ли в этом попытку “переобуться”.

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Говорит, в начале, когда шоу-бизнес вдруг начал массово заворачиваться в патриотизм, ее штормило. Цепляло за живое, как слушатели возносили до небес тех, кто наконец спел на украинском, отказался от ротаций и гастролей в РФ. А те, кто никогда туда не рвался, или вечно вкладывался в родное — остались за кадром.

— Со временем я собой овладела. И попросила у небес, чтобы те изменения, которые сделали коллеги, были действительно обусловлены искренней любовью, осознанием ошибок, а не российским рынком, который просто отпал, как опция для заработков. С детства верю в украинский шоу-бизнес. И он действительно наконец-то становится таким. Я готова ради этого закрыть глаза на некоторых хайполовов.

Полное интервью Оли Цибульской — читайте на Фактах ICTV. Артистка рассказала, почему решила раскрыть личность своего мужа именно сейчас и что изменилось в их семейной жизни после этого.