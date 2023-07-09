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Дорофееву с Кацуриным “поймали” в ЦПАУ: певица раскрыла причину

9 июля 2023, 10:56
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Миша Кацурин и Надя Дорофеева

Надю Дорофееву и ее возлюбленного Михаила Кацурина застали в ЦПАУ. Звезды сидели за одним столиком и подписывали бумаги — после догадок фанатов Надя объяснила причину похода в центр предоставления услуг.

Так, Дорофеева отреагировала на многочисленные предположения поклонников и заявила, что они с Мишей оформляли денежную выплату от государства.

— Не дают уже спокойно оформить субсидию, — кратко прокомментировала снимок певица.

Дорофєєва

Напомним, что снимок только подогрел слухи о свадьбе Дорофеевой и Кацурина. В начале лета один из блогеров заявил, что пара тайно организовали эту церемонию, а гостей было не больше 70. Приглашенным пришлось заклеить камеры на смартфонах, чтобы скрыть от общества свадьбу. Примечательно, что недавно мама Нади приезжала в Киев — не исключено, что ради этого важного события.

Уже после этого Дорофеева засветила обручальное кольцо, когда поздравляла Кацурина с днем рождения. 

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Міша Кацурін Надя Дорофеева
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