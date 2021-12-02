Не позволю лезть ко мне в трусы: почему Дорн долго скрывал жену и детей

Иван Дорн признался, почему долгое время скрывал от общественности жену и двоих детей, в то время как вся шоу-бизнесовая тусовка знала о его статусе.

— Я не люблю, когда лезут в личную жизнь. Это достаточно уязвимая история. Нужно было, чтобы мы как семья стали сильнее и поняли, как взаимодействовать в шоу-бизнесе и музыкальной индустрии.

По словам Дорна, им понадобилось много времени, чтобы свыкнуться с тем, что журналисты будут пытаться узнать что-то об их личной жизни. И чтобы понимать, как в этом существовать.

— Мы все равно всего не раскроем. В трусы ко мне не залезут и я этого не позволю делать. Но могу говорить о том, что у меня есть жена и двое детей, что я порядочный семьянин, что мы живем здесь… Семья — это предмет гордости. У меня как у отца накопилось опыта, чтобы об этом говорить. И мне нравится то, во что превратилась с годами наша семья. Я бы хотел этим делиться и возможно даже кого-то вдохновлять.

По словам Дорна, он привсегда приуменьшает свои заслуги, поэтому не говорит детям, что он суперзвезда. Они знают, что папины песни слушают, их качают в интернете, к папе приходят на концерты. Кроме того, они часто становятся свидетелями фотографий Дорна с поклонниками.

Артист убежден, что он — хороший папа.

— Я смотрю на своих детей и мне нравится. Нравится, как они выглядят, как они мыслят, как относятся ко многим вещам.

В воспитании детей Дорн не применяет рукоприкладства, самое большое наказание для них – получить щелбан. Причем разных уровней – отскок, отзвон и глухой.