Я плакал ему в лицо: Иван Дорн о встрече с Фаррелом Уильямсом

Певец Иван Дорн раскрыл подробности встречи с американским исполнителем Фаррелом Уильямсом в Шанхае в 2017 году.

В интервью Славе Демину Дорн рассказал, как вместе с Дмитрием Монатиком и Яной Рудковской стоял в очереди за фото с Фаррелом Уильямсом.

Когда подошла очередь певцов фотографироваться с кумиром, перед ними неожиданно возникла Яна. Тогда Монатик не растерялся и уступил свое место в очереди Дорну.

— Мы с Димой посмотрели друг на друга, и он говорит “Я пропущу”. Я даже не успел сформулировать, готов я на это или нет. И я бы оставил этот момент, потому что я знаю, что для Димы Фаррел не менее значим, чем для меня, и что эта фигура сыграла очень важную роль в нашем музыкальном мировозрении.

Пожалуй, такой поступок сделал встречу Дорна с Уильямсом еще более эмоциональной.

— Этот коннект у меня произошел в рукопожатии с Фаррелом Уильямсом — за меня и за Диму сразу же. Я за нас двоих говорил ему, плакал, смотря в лицо, и говорил “Спасибо за всю музыку. В этом рукопожатии — вся благодарность от всех музыкантов, которых я знаю. Которые восхищаются тобой и которые благодарят тебя за то, что ты сделал”. И тут я начинаю плакать. Я рыдал страшно, — вспоминает Дорн.