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Персони

Состояние здоровья Брюса Уиллиса резко ухудшилось — СМИ

13 декабря 2022, 18:08
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Брюс Вілліс
Источник: Depositphotos

Состояние американского актера Брюса Уиллиса резко ухудшилось. Звезда боевиков мало, что может сказать и многое не понимает из того, что говорят другие.

Семья встревожена состоянием 67-летнего Брюса, поэтому они стараются проводить как можно больше времени вместе.

Кроме того, экс-супруга актера, актриса Деми Мур находится в постоянном контакте с ним и его супругой, моделью Эмми Хемминг.

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— Она использует любую возможность, чтобы провести с ним время. Если ее нет рядом, она звонит, чтобы Брюс мог слышать ее голос… Они знают, что он не будет рядом вечно. Поэтому они дорожат каждым моментом, — рассказал близкий к актеру источник.

Бывают дни, когда у Уиллиса случаются проблески, но они короткие и редкие.

— Брюс мало, что может сказать, и не похоже, что он понимает многое из того, что говорят другие… Кажется, он все больше отдаляется от них и это разбивает их сердца, — добавил инсайдер.

Также он сказал, что все дети Брюса, а их пятеро, хотят провести с ним Рождество, поскольку не могут представить праздник без него.

В марте стало известно, что у Брюса Уиллиса диагностировали афазию. Это приобретенное расстройство речи.

Тогда же его семья сообщила, что он вынужден завершить актерскую карьеру.

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Источник
RadarOnline
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