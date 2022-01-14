Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Видео Музыка

Снимали в Киеве: Muse представили клип Won’t Stand Down

14 января 2022, 14:01
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Снимали в Киеве: Muse представили клип Won’t Stand Down
Источник: Depositphotos

Британская рок-группа Muse презентовала клип на песню Won’t Stand Down. Видеоролик был снят в Киеве с участием украинской продакшн-студии Shelter.

Помимо того, что видео было снято украинской командой, в нем также приняла участие украинская актриса — 71-летняя модель Наталья Зозуля. В клипе на ней маска с лицом фронтмена группы Метью Беллами.

Видео вышло довольно мрачным и агрессивным. В нем рассказывается о королеве армии темных генералов, которая превращается в божество, пережив катарсис. В самой композиции Won’t Stand Down поется о том, как отстоять свою позицию в борьбе с теми, кто насмехается над вами.

Режиссером клипа стал Джаред Хоган.

Поклонники положительно отнеслись к новой работе Muse.

  • Надеюсь, что эта песня задаст настроение всему альбому!
  • Я в восторге!
  • Наконец-то! Это лучшее, что я слышала за последнее время!
  • Все альбомы мне нравились, но все же сильно рад, что Muse вернулись к тяжелому звучанию!
  • Прекрасный релиз, очень жду альбом!
  • Круто, что тут можно сказать.
  • Великолепно, Muse! Киевляне молодцы!
  • Muse как они есть! Потрясающе, как всегда! — пишут в комментариях под клипом.

Стоит отметить, что песня Won’t Stand Down первая из будущего альбома Muse, название которого еще не известно. Последний свой альбом Simulation Theory рок-группа презентовала в 2018 году.

Читайте также:
адельАдель стала священником в новом клипе: о чем песня Oh My God

Теги
Новый клип , Прем’єра
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка