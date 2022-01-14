Британская рок-группа Muse презентовала клип на песню Won’t Stand Down. Видеоролик был снят в Киеве с участием украинской продакшн-студии Shelter.

Помимо того, что видео было снято украинской командой, в нем также приняла участие украинская актриса — 71-летняя модель Наталья Зозуля. В клипе на ней маска с лицом фронтмена группы Метью Беллами.

Видео вышло довольно мрачным и агрессивным. В нем рассказывается о королеве армии темных генералов, которая превращается в божество, пережив катарсис. В самой композиции Won’t Stand Down поется о том, как отстоять свою позицию в борьбе с теми, кто насмехается над вами.

Режиссером клипа стал Джаред Хоган.

Поклонники положительно отнеслись к новой работе Muse.

Надеюсь, что эта песня задаст настроение всему альбому!

Я в восторге!

Наконец-то! Это лучшее, что я слышала за последнее время!

Все альбомы мне нравились, но все же сильно рад, что Muse вернулись к тяжелому звучанию!

Прекрасный релиз, очень жду альбом!

Круто, что тут можно сказать.

Великолепно, Muse! Киевляне молодцы!

Muse как они есть! Потрясающе, как всегда! — пишут в комментариях под клипом.

Стоит отметить, что песня Won’t Stand Down первая из будущего альбома Muse, название которого еще не известно. Последний свой альбом Simulation Theory рок-группа презентовала в 2018 году.