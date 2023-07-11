Четырех лет украинцам будет недостаточно, чтобы свободно понимать английский язык в кино, убежден профессиональный актер дубляжа Дмитрий Сова.

В эксклюзивном интервью Фактам звезда сериала Морская полиция (ICTV) рассказал, как дубляж кормит украинских актеров во время полномасштабной войны и чем грозит его отмена в кинотеатрах.

— Дима, какая была ваша первая реакция на предложение по поводу английского языка в кинотеатрах?

— Я шокирован, что эти вопросы вообще поднимаются. Особенно сейчас, когда мы боремся за украинское, за нашу самобытность. Мы только начали воспитывать зрителя, чтобы он смотрел на украинском. Мы создали целую отрасль, которая дает наслаждаться и звуком, и актерами, и вообще картиной.

Я не против английского языка — я также часто смотрю кино на иностранном. Даже в работе мне это нужно, чтобы, дублируя актера, понимать сразу, о чем он говорит. Учить английский надо, но не путем изъятия украинского дубляжа.

— Как давно занимаетесь профессиональным дублированием фильмов для кинотеатров?

— Я стоял у истоков создания этой отрасли. Мой первый опыт был еще в 2006 году. Это был дубляж диснеевского мультфильма Тачки. Я еще только начинал карьеру, был молодым актером в театре и писал эпизоды для наших кинотеатров: массовку — заполнение к эпизодам. Это был очень мощный проект, с качественной адаптацией для украинского зрителя. Его озвучивали и Остап Ступка, и Ольга Сумская, и еще много артистов.

Вообще, для меня этот проект был очень важным, потому что это было начало не только для меня. Тачки — один из первых проектов украинского дубляжа. Эта работа хорошо о себе заявила и потом дала еще большую квоту на создание украинского дубляжа.

— Чем может быть опасно изъятие украинского дубляжа?

— Если что-то отменять, то надо создавать что-то новое. Мы видим, как украинизация активно проникает в нашу жизнь. Люди больше слушают украинский контент — выбирают украинскую музыку, читают книги, развивается кинотеатр, появляется много платформ на украинском, даже полная озвучка сериалов уже есть.

Все постепенно набирает обороты. И если сейчас это отменить, люди просто будут переходить на пиратские сайты на русском.

Кинотеатры закроются. Вы же понимаете, люди будут упрощать себе задачу и искать контент такого фильма на русском языке в интернете. Так мы придем к тому, с чего начинали.

— Но сейчас появляются фильмы с украинским дубляжом на стриминговых платформах.

— Да, можно на платформах смотреть фильмы на украинском языке, но это уже совсем другое качество. Года 3-4 назад на Netflix действительно, начали появляться проекты с украинской озвучкой. Но нужно учитывать, что качество таких фильмов совсем другое, по сравнению с кинотеатрами. Там привлечено меньше денег и на озвучивание выделяют не так много времени, как для фильмов в кинотеатрах.

— Каких персонажей озвучивали вы?

— Я – утвержденный голос в Украине по киноперсонажам актеров Донала Глисона (Кролик Петрик, Ex Machina) и Джейка Джилленхола (Зодиак, Горбатая гора, Донни Дарко). И я понимаю, почему подтвержден именно за ними — наши голоса тембрально и по психофизике складываются.

Но дубляж — это не только стопроцентное попадание в голос актера, это большая работа и актера, и всей команды дублирования. Это еще и работа режиссера, адаптация текста, липсинг — тогда получается и хороший проект.

— Сейчас многочисленные специалисты индустрии могут потерять работу?

— Да, большая когорта людей в это вовлечена и сейчас она может оказаться без работы, а зритель — без качественного продукта. У нас есть несколько крупных студий, которые пишут дубляж. Я просто знаю, как люди в этом живут, как они этому отдаются, как подходят к адаптации. Например, режиссеры работают настолько тщательно, что буквально каждое слово лелеют. Делают так, чтобы украинский язык ложился в английский липсинг. Чтобы у зрителя было впечатление, что актер действительно разговаривает на украинском.

Это очень большая отрасль, которая получает инвестиции из-за рубежа и делает для украинского зрителя качественное кино. Во время войны она дает финансовую поддержку актерам. Ко всему государство получает доход от этой отрасли, и даже в нынешних условиях это прибыльно. Если это нас делает сильнее, зачем это отменять?

— Сейчас сфера дубляжа и вам приносит прибыль?

— За все это время у меня практически не было съемок. И если бы у меня не было своей финансовой подушки, не знаю, как бы выжил. В это время меня звали на дубляж и, я вам скажу, только эта отрасль меня поддержала.

Сейчас, во время полномасштабного вторжения, я получил три помощи от европейских финансовых фондов, которые поддерживают работников киноиндустрии. Я подал заявку, что сейчас не работаю, не имею съемок, описал свою биографию.

Сейчас я выхожу в месяц на 10-15 тыс. грн. Этого хватает, только чтобы заплатить за коммунальные, купить продукты и минимально себя обеспечивать.

— То есть, часто украинский дубляж для украинского актера во время войны — это едва ли не единственная возможность работать?

— Да, потому что мы получаем продукт из-за рубежа и адаптируем его для украинского зрителя тогда, когда не можем снимать свой контент.

— Как считаете, предложенный метод поможет украинцам лучше выучить английский язык?

Мне кажется, четыре года — очень мало времени, чтобы в Украине зрители начали свободно понимать английский. Этого мало даже для того, чтобы смотреть фильмы в кинотеатрах с английскими титрами.

Сейчас война — люди заняты совсем другим. Да, все импульсируют и немножечко не до этого. Кто-то уже изучает английский язык. Но надо очень много времени, чтобы овладеть уровнем, который позволил бы смотреть кино в оригинале. Потому что, например, у американцев есть свой диалект, своя структура фраз. А если мы говорим об историческом кино на английском — это вообще особый мир. Историческое кино трудно для понимания, потому что накладывается аспект времени — там есть специфические словосочетания, которые ты можешь просто не понять.