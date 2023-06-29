В сети сейчас активно обсуждают инициативу о показе англоязычного кино только в оригинале. Все это на фоне того, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Раде официально закрепить статус английского языка и уже подал соответствующий законопроект.

Один из пунктов законопроекта №9432 предусматривает показ англоязычных фильмов в кинотеатрах в оригинале с субтитрами на украинском. Якобы с 2025 года — половина лент будет транслироваться на иностранном языке, в 2026-ом — три четверти, а с 2027-го — все.

Мнения украинцев по этому поводу разделились, кто-то шутит, что у нас еще есть время выучить английский язык до 2027 года, кто-то говорит, что против такой инициативы, поскольку любит украинский дубляж. Факты ICTV решили собрать реакцию сети на инициативу о показе англоязычного кино только в оригинале.

Скажу свое ненужное никому мнение. Украинский дубляж нужен. Он важен у нас по очень многим причинам. Это и локализация, и украинский как язык в пространстве, и еще много чего.

Скажу свою непотрібну нікому думку. Український дубляж потрібен. Він важливий у нас з дуже багатьох причин. Це і локалізація і українська як мова в просторі і ще багато чого. pic.twitter.com/fxD1CSWDeB — ????Shake Reality (@shake_reality) June 29, 2023

Я за увеличение показа фильмов в оригинале, но я против того, чтобы все фильмы были исключительно в оригинале. Украинский дубляж — это почти всегда топ, что за треш?

я за збільшення показу фільмів в оригіналі, але я проти того, щоб всі фільми були виключно в оригіналі. український дубляж — це мацже завжди топ, шо за треш https://t.co/mpEcB9HgCu — підмогильна (@juliefounddead) June 28, 2023

Зачем полностью избавляться от украинской озвучки… Я просто хочу смотреть фильмы и не напрягать уши и глаза, к тому же наш дубляж один и из лучших.

а нашо повністю позбавлятися укр озвучки…я просто хочу дивитись фільми і не напрягати вуха та очі до того ж наш дубляж один і з найкращих pic.twitter.com/5k7huKJk1d — angry and grumpy bean redacted (@justyourgrumpyb) June 28, 2023

Украинский дубляж — это один из главных учителей (интересный, компетентный и харизматичный) украинского языка для огромного процента населения. Для моего поколения таким учителем был телевизор. Но телевизор все давно выключили, а интернет провели в каждый дом.

Український дубляж — це один з головних вчителів (цікавий, компетентний і харизматичний) української мови для величезного відсотку населення. Для мого покоління таким вчителем був телевізор. Але телевізор всі давно вимкнули, а інтернет провели в кожен дім. — Павло Астроном (@PashaXVI) June 29, 2023

Но… Украинский дубляж признан лучшим на конкурсе дубляжей.

Але ж…але ж.. український дубляж визнано найкращим на конкурсі дубляжів pic.twitter.com/IPxHYJXFSE — Гитигай (@XutuLol) June 28, 2023

Украинский дубляж должен быть! Да, субтитры возможны, но они не должны преобладать над украинским дубляжом. Наши мастера и мастерицы перевода — невероятные люди. Это искусство, и никто не должен им отрезать крылья и мешать продвигать нашу культуру.

Украинский дубляж признан вторым по благозвучности, после итальянского.

А можно мне все-таки дубляж? Если я захочу что-то читать, я буду читать книгу.

Будучи переводчиком, я всячески приветствую идею о государственной поддержке английского. Однако украинский дубляж надо оставить, потому что он уникален. Не верите? Посмотрите Кунг фу Панда в оригинале и на украинском. Думаю, нужно каждый третий сеанс сделать на английском. Остальное — дубляж.

Я думаю, что у нас, скорее всего, просто добавится возможность смотреть в оригинале с субтитрами, а дубляж как был, так и останется. Дубляж не отменят точно, — пишут пользователи сети.

В Украине предлагают показывать англоязычное кино только в оригинале: что думают люди / 3 images

Детальнее о законопроекте №9432 О применении английского языка в Украине, которым предлагает официально закрепить статус английского как одного из языков международного общения в Украине — читайте на Фактах ICTV.