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Привет, Херсон! Участник Холостячки получил ранение на войне

26 ноября 2022, 17:52
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Ілля Рибальченко

Участник романтического реалити Холостячка 1 Илья Рыбальченко получил ранение на полномасштабной войне с РФ.

Мужчину, который с первых дней стоит на защите нашей страны, ранили в плечо. Об этом стало известно из Instagram Ильи, где он обнародовал фото с больничной палаты.

— Все хорошо. Привет, Херсон, — написал Рыбальченко.

Судя по надписи, ранение Илья получил на юге нашей страны. Стоит отметить то, что в соцсети он активно делился буднями военных, однако последние несколько недель не выходил на связь, что беспокоило подписчиков. Теперь стало понятно, где пропадал Рыбальченко.

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  • Так хорошо знать наших героев в лицо! Благодаря таким ребятам, как ты — мы обязательно победим. Терпения, скорейшего выздоровления и крепкого духа в здоровом теле!
  • Илюша, держись, пожалуйста, выздоравливай, мы в тебя верим и любим!
  • Слава Богу, что вы живы. Быстрого вам лечения, силы, терпения и здоровья.
  • Спасибо вам большое, Илья! Вы держите нашу Украину на своих сильных плечах и невероятной энергетике, молимся за всех вас. — Пишут пользователи сети.
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Фото: Илья Рыбальченко

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Війна в Україні Холостячка
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