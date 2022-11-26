Участник романтического реалити Холостячка 1 Илья Рыбальченко получил ранение на полномасштабной войне с РФ.

Мужчину, который с первых дней стоит на защите нашей страны, ранили в плечо. Об этом стало известно из Instagram Ильи, где он обнародовал фото с больничной палаты.

— Все хорошо. Привет, Херсон, — написал Рыбальченко.

Судя по надписи, ранение Илья получил на юге нашей страны. Стоит отметить то, что в соцсети он активно делился буднями военных, однако последние несколько недель не выходил на связь, что беспокоило подписчиков. Теперь стало понятно, где пропадал Рыбальченко.

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Так хорошо знать наших героев в лицо! Благодаря таким ребятам, как ты — мы обязательно победим. Терпения, скорейшего выздоровления и крепкого духа в здоровом теле!

Илюша, держись, пожалуйста, выздоравливай, мы в тебя верим и любим!

Слава Богу, что вы живы. Быстрого вам лечения, силы, терпения и здоровья.

Спасибо вам большое, Илья! Вы держите нашу Украину на своих сильных плечах и невероятной энергетике, молимся за всех вас. — Пишут пользователи сети.

Фото: Илья Рыбальченко