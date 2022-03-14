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Александр Пономарев выпустил вдохновляющее видео об украинцах

14 марта 2022, 15:20
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Александр Пономарев выпустил вдохновляющее видео об украинцах

Певец Александр Пономарев выпустил вдохновляющее видео об украинцах.

На основе композиции Заспіваймо пісню про Україну Пономарев презентовал видео с кадрами войны и Украины. В ролике можно увидеть митинги на улицах украинских городов, военную технику, военных и в целом — мощь нашей армии.

Пользователи сети поблагодарили музыканта за видео.

  • Какой у нас народ красивый! Слава Украине! Героям слава! 
  • Спасибо, от всего сердца за такую поддержку!
  • Господи! Храни Украину, наших защитников и нашего президента!
  • Очень мощно! Нам сейчас очень нужна такая песня!
  • Сердце разрывается от гордости за мой родной народ, за родную землю! — Пишут украинцы.

Звезды украинского шоу-бизнеса сейчас всячески стараются поддерживать народ и воинов ВСУ. Они записывают стихи, песни, видео. Так, мультиартист Дмитрий Монатик написал стих о войне.

В Instagram он обнародовал видео, на котором запечатлены разные украинские города и зачитал свой авторский стих.

Ранее стих про Украину написал Иван Дорн. Поклонники артиста оценили его творчество и выразили надежду, что вскоре все наладится.

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Фото: Александр Пономарев

Теги
Війна в Україні , Олександр Пономарьов
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