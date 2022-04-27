Певец Макс Барских рассказал, как вывез маму из оккупированного российскими захватчиками Херсона и почему решил вступить в ряды ВСУ.

По словам артиста, мама категорически не хотела покидать родной город Херсон, однако успела это сделать до того, как в него зашли оккупанты.

— Мы вывезли ее в последний момент. К счастью, мой брат был в Херсоне, и я заставил его поехать забрать ее. Они уехали в довольно опасный момент – Херсон еще не был оккупирован, но россияне зашли туда уже через несколько дней, — вспоминает Барских.

Он отметил, что стал увереннее в своих высказываниях после того, как его родственники покинули Херсон. Поскольку в сеть слили его номер телефона, херсонскую прописку и он стал получать угрозы.

В ВСУ Макс решил вступить из-за желания поддержать не только бойцов, но и тех, кто никогда не был связан с военным делом, но хочет защищать страну и чувствует страх.

Сам Барских состоит в составе батальона под Киевом. Пока, разумеется, записан как резервист, поскольку у него нет военного опыта. Его назначили ответственным за снабжение. Артист верит, что может быть полезным в поисках помощи.

— Я тоже боялся, и сейчас боюсь, конечно. Но когда я нахожусь на учениях, в батальоне, то чувствую единство и становится легче. Я верю, что вместе мы непобедимы. Ну и мне лично легче, когда я физически присутствую там, где могу быть полезным. Я иначе не могу. Этот мой дом, мое прошлое, будущее. Это мои близкие. И когда кто-то приходит и хочет забрать это, для меня он автоматически становится врагом, — подчеркнул Барских.

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Ранее мы писали, что Макс Барских выступит на конференции MusicCon в рамках Billboard Music Awards 2022.

Выступление пройдет 13 и 14 мая в Лас-Вегасе. Сейчас артист находится в Киеве и ждет официальное разрешение на временный выезд из страны.