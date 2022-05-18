Певица Ирина Федишин поделилась своей реакцией на ЛГБТ-участников Евровидения. В 2022 году артистка была одной из судей украинского профессионального жюри международного песенного конкурса.

Ни для кого не секрет, что исполнительница не разделяет видения людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. В свою очередь конкурс Евровидение является важно частью ЛГБТ-культуры, а среди его победителей есть травести, геи, лесбиянки и бисексуалы.

На Евровидении 2022 также были участники с нетрадиционной сексуальной ориентацией, например, представитель Израиля Михаэль Бен-Давид.

Ирина говорит, что абстрагировалась от этого, поскольку не понимает ЛГБТ-сообществ.

— Для меня это большой грех, но я этих людей не осуждаю. Это их жизнь и они сами ее разрушают. Если вам так нравится, мы все будет отвечать перед Богом. Я духовный человек и четко знаю, что это тяжелый грех. Но каждый делает выводы, мы все разные. Мы не святые, все грешат. Вам нравится себя разрушать — разрушайте, — подчеркнула Федишин.

Она добавила, что на Евровидении есть такие участники и ей было из-за этого трудно.

На такое заявление певицы отреагировал певец Melovin, совершивший каминг-аут, и травести-дива Монро.

— Немного гомофобии и разрушения. Гомофобии в свободной и демократической стране места нет! Мы не в Москве, госпожа Ирина Федишин, — написал Melovin.

В свою очередь Монро сказала, что Федишин, не успев отойти от одного скандала, продолжает себя закапывать.

— Зачем вы согласились сидеть в жюри наиболее эгегейского конкурса в Европе? Вы не могли не знать о победе той же Кончиты Вурст? Вы оправдываете свою гомофобию духовностью! А на самом деле вы просто невежественная дикарка. Большое спасибо за все, что делает духовная Ирина и ее семья для Украины, но это не индульгенция от зашкваров, путаницы в показах и непрофессиональных действий, — обозлилась артистка.

Напомним, Ирина Федишин была членом профессионального жюри от Украины на Евровидении 2022. Там она попала в скандал с баллами для Польши.

Дело в том, что наше жюри не дало полякам ни одного балла, в то время как они нам — 12. Более того, их народ больше всего поддерживает нас во время полномасштабной войны.

Федишин обнародовала лист с оценками, на котором видно, что лично она поставила нашим соседям якобы 10 баллов, однако жюри дает не баллы, а выставляет места.