10 октября Россия атаковала крупные города Украины — повреждена инфраструктура, а также известно о погибших и раненых. Массовую ракетную атаку активно обсуждают как пользователи сети, так и звезды, которые не сдерживают своих эмоций.

Реакция звезд на ракетные обстрелы по всей Украине — читайте на Фактах ICTV.

Украинский продюсер Сергей Перман обратился к тем, кто с Кремля дает приказы о запуске ракет в сторону нашей страны.

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— Х**н вам, уб***ки московские, не дождетесь. Друзья мои по всему миру, спасибо что беспокоитесь, мы продержимся. Слава Украине, — эмоционально выразил свои мысли Сергей.

Певица Светлана Лобода опубликовала кадры последствий после ракетных обстрелов — поврежденная инфраструктура и раненые люди.

— Сегодняшнее утро для каждого украинца началось с массового ракетного удара, который один за другим бесчеловечно и жестоко вновь и вновь наносят войска РФ. Ракеты были направлены в каждый город Украины, и больше всего пострадала столица. Дорогие, берегите себя, и не игнорируйте сигналов тревоги, добавила Лобода.

Журналистка Алина Доротюк напомнила всему миру о сущности России — на Украине убийцы не остановятся.

— Вспомните, какие страшные безнаказанные зверства совершал режим Сталина! Вспомните, что Вторую Мировую начал не один Гитлер — к этому причастен и Сталин. Виноват не один Путин — на его место придет другой тиран. Помните з сегодня мы, а завтра можете быть вы. — заявила Алина.

Мультиартист Дмитрий Монатик также поделился снимками разрушений после ракетного обстрела — он напомнил миру, что Россия является страной-террористом, а украинцам стоит прислушиваться к воздушным тревогам.

— Сегодня более сотни ракет РФ выпустила по гражданским объектам и мирному населению Украины. Уверен, все знают и понимают, Россия – государство террорист. Пожалуйста, спускайтесь в укрытия. Сегодня мы стали на сотню взрывов сильнее, и обязательно выстоим. Соболезную семьям погибших. Слава Украине — заявил артист.

Жена телеведущего Кристина Решетник рассказала, как начался ее день, и обратилась к россиянам.

— Сегодня проснулась от тревоги и, когда собирала детей в школу, услышала серию очень сильных взрывов! Вся Украина горит. Горите в аду! Я вас ненавижу, — подписала снимок со взрыва в центре Киева Решетник.

Жена Дяди Жоры Наталья Мичковская призвала мир отреагировать на терроризм со стороны РФ.

— Это терроризм — Украина пылает! Telegram-каналы ежечасно сообщают о пусках ракет безумного количества — это геноцид украинского народа. Мне очень страшно. Сильнее, чем 24 февраля. Держимся, — написала Наталья.

Певица Злата Огневич напомнила, что Россия уничтожает целые города и мирных жителей.

— Только больному головой человеку может прийти идея отдавать приказы на уничтожение других людей. Только таким людям хватит сил выполнять приказы и убивать мирное население. А мы с Вами, украинцы, выстоим. Нашу ярость переплавим в силу и победим в этом сражении, — сообщила Злата.

Телеведущая Катя Осадчая призналась, что находится “в состоянии 24 февраля”.

— Состояние — 24 февраля. Берегите себя, детей и оставайтесь в укрытиях. Враг нас хочет сломить, но в отличие от 24 февраля мы сильнее и не поддаемся панике. Русские животные будут гореть в аду, — заявила Осадчая.

Музыкант Иван Дорн опубликовал видео со столичного метро, где жители Киева вместе поют во время ракетных обстрелов.

— Мой украинский народ прячется в метро и вместе поет песни, а российское террористическое государство продолжает бомбить наши города. Мы крепко сплочены, а наша культура и нация очень сильна. Мы непобедимы, — подписал видео артист.

Украинский блогер Таня Пренткович напомнила о мишенях российских террористов — люди и объекты энергетики.

— Украина сегодня в огне… имеем дело с террористами! У них две мишени: энергообъекты по всей стране и люди. Не выходите из укрытий, запасайтесь водой и заряжайте гаджеты, — заявила Таня.

Журналистка Алина Шаманская призвала украинцев не покидать укрытия сегодня без необходимости. Цель врага — напугать наш народ, но теперь это невозможно.

— Не покидайте сегодня укрытие и не рискуйте своей жизнью. Мы точно выстоим. Цель врага — напугать нас и убить веру. Оставить без связи и электричества. Но мы сильнее, чем сами о себе думаем. У нас волевой президент и храбрые защитники, — заявила Алина.

Артистка Alyona Alyona обратился к миру, и рассказала об ужасах, которые сегодня переживают украинцы.

— Прямо сейчас вся моя страна находится под ракетным огнем, которым Россия устраивает геноцид моей нации, — заявила певица.

Певица Настя Каменских напомнила с помощью видео, что в Украине идет война, и от этого страдают мирные жители.

— Это Киев сегодня — невинные люди, которые направлялись на работу или в школу попали под ракетный обстрел. Для тех, кто спрашивает меня в интервью: Что вы думаете об этом конфликте? — Это не конфликт — это полномасштабная война и геноцид украинцев! Мирных людей! Детей! Опять и опять. На 229-й день полномасштабной войны против независимой страны! — заявила Настя.

Продюсер и телеведущий Юрий Горбунов заявил, что утро в Украине совсем недоброе.

— Твари могут только вот так подло мстить! Берегите себя! Будьте все в укрытии! И не падаем духом! Мы победим! Мы это переживем! — заявил Горбунов.

Верка Сердючка с помощью снимком со взрывами напомнила всему миру о необходимости закрытия неба над Украиной.