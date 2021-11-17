Ко Дню студента, который в мире отмечают 17 ноября, хореограф и судья шоу Україна має талант Евгений Кот поделился своими воспоминаниями тех времен.

Фактам ICTV он рассказал, что когда был студентом, то проживал в общежитии с несколькими ребятами в одной комнате. По его словам, они были дружными, готовили вместе, ужинали.

— Наше любимое блюдо было – жареный картофель. А между нашей комнатой и кухней была душевая. Когда люди выходили из нее, они были в мокрых тапочках, поэтому там всегда было скользко. Однажды мы приготовили очень большую сковороду жареного картофеля и шли в свою комнату, довольные, что наконец-то будем ее есть. Нес сковороду мой сосед по комнате, но именно перед этой душой он подскользнулся и упал. Весь картофель оказался на полу, поэтому тогда мы остались голодными, – поделился Кот.

Также он рассказал об обучении хореографии, а именно о случае на паре по эстрадному танцу, на котором студенты учились танцевать, в том числе делать поддержки. На курсе Евгения Кота училось четверо парней и шесть девушек.

— Однажды ребята решили прогулять эту пару, или кто-то заболел. Вышло так, что из парней на этой паре был только я. Мы тогда как раз учили поддержки. Поэтому мне пришлось делать поддержки со всеми девушками по очереди. Сначала я отрабатывал их с преподавателем, а затем с девчатами. Я так устал на той паре. Просто падал на пол, набирался сил, чтобы потом повторить. Это была не одна поддержка, и повторяли мы их с каждой по пять раз минимум, — вспоминает хореограф.

Евгений Кот – украинский хореограф, режиссер-постановщик и победитель шоу Танцують всі. Также он был режиссером-постановщиком на шоу Х-Фактор, Україна має талант, Вартові мрій. Сейчас он член жюри на шоу Україна має талант. Евгений сначала учился в Лицее искусств, а затем в Киевском эстрадно-цирковом колледже.