Судья шоу Україна має талант и хореограф Женя Кот поделился, кого ему сложнее судить, а также, кто из участников его больше всего разозлил.

— Есть несколько звезд, которым на талант-шоу сказали Нет, однако они стали мегапопулярными. Вы не боитесь отказать на самом деле талантливому человеку?

— Вообще я не боюсь своих комментариев, потому что они всегда обоснованы. Я — тот человек, который имеет большой опыт в шоу. У меня есть понимание того, что такое выступать на различных сценах. Поэтому знаю, о чем говорю. Если у меня есть какие-то замечания к участнику, то они обоснованы.

— То есть вы не сомневаетесь в своей экспертности?

— На 100%. Если бы я не верил, что мое мнение экспертное, то, наверное, постыдился бы и не пошел на кастинг судьи шоу Україна має талант.

— Как вы пришли к этой уверенности? Как поняли, что можете говорить людям Да или Нет?

— Я столько учился, у меня было много преподавателей еще до шоу. Затем были шоу, в частности Танцуют все. Возвращение героев, где вообще победил. Это все дает уверенность в том, что я понимаю, как понравиться аудитории, чтобы за меня проголосовали.

Также ставил много шоу, в частности это Україна має талант, потому что почти во всех предыдущих сезонах я был креативным продюсером и постановщиком. Мы понимали, как можем лучше проявить талант человека, для которого делаем номер. Кроме того, я был креативным продюсером таких шоу, как Х-Фактор, Танцуют все, Голос страны.

Также были офлайн-шоу, в частности это Вартові мрій. Во втором и третьем сезонах я был главным режиссером-постановщиком. Более того, в этом шоу три сезона подряд я был солистом. Затем было шоу Барон Мюнхаузен, где я также был солистом и помощником режиссера-постановщика.

— Была какая-то критика? Потому что звучит будто успех за успехом.

— Первая критика, которую я слышу постоянно, она внутри меня. Во мне живет довольно сильный перфекционист, которому всегда чего-то не хватает. Конечно, я слышал много критики. С чем-то я согласен, но были и такие, кто критиковал только потому, что они так не умеют и не имеют такого успеха.

Когда я еще не имел такого опыта, меня окружали люди, которые лучше разбирались в чем-то. Они меня учили, ориентировали в нужном направлении.

Конечно, были постановки, которыми я на самом деле не горжусь на 100%. Однако они важны как опыт. Мне объясняли, почему они неправильно сделаны, не столь успешны. Я всегда принимал эту критику и хотел расти.

— Есть тип людей, у которых из-за критики опускаются руки. Ваш совет — прислушиваться и обращать себе на пользу такую ​​критику?

— Мой совет — всегда слушать свое сердце и желания, даже если вас сильно критикуют. Бывает и такое, что говорят, мол, вообще этим не занимайся — не слушайте таких людей. Занимайтесь тем, что вам в кайф. Только большой труд и желание сделают из вас великого человека.

— Какого конкурсанта вы оцените выше: того, у кого отличная идея номера, но несовершенное исполнение, или того, у кого замысел прост, однако реализация идеальная?

— Я могу сказать, что первый вариант, где есть идея, мысль, душа, будет всегда интереснее. И даже можно не обратить внимания на какой-то технический момент. Если ты искренне проявляешь себя на сцене — это самое главное. Если делать сухую технику, тогда это на Олимпиаду, а не на сцену. Быть артистом — это другое. Это о харизме, душе, пылком огне в глазах, желании, эмоциях, а также о внутренней силе.

Я никогда не был лучшим в технике. Просто природа не наградила хорошими физическими данными. Такими, как правильная стопа, ровные колени, развернутые суставы. Я не мог просто так сесть на шпагат. Когда я на него садился, то мне это доставалось благодаря большому и болезненному труду. Поэтому я всегда был артистом, который чувствует и передает.

— Что, по вашему мнению, лучше помогает достичь успеха: талант от природы или добросовестный труд?

— Симбиоз. Я видел людей, которые много работали, однако они неудачно выбирали занятие для себя. Круто, что они кайфуют от него, за это респект. И они должны продолжать заниматься этим в удовольствие. Однако, если выбирать все-таки самых талантливых, то всегда побеждает симбиоз, когда и способности есть, и трудолюбие. Талант без труда ничего не стоит. И трудолюбие без этого поцелуя Бога не имеет смысла.

— Расскажите о кастингах. Кому-то удавалось вас сильно растрогать?

— Было там несколько участников, которые реально растрогали не только меня, но и моих коллег. Я никогда не думал, что рисованием можно вызвать такие эмоции. Это была чрезвычайно правильно построенная история. Было заметно, что в тех людях, которые ее рисовали, это сидит у них внутри. Они на сцене переживали этот момент, они плакали так же, как и мы. Нельзя оставаться равнодушным к этой истории, тем более в таком исполнении.

— С какими жанрами приходили люди, которые вас вот так сильно задели?

— Мне очень понравилась девочка, которая танцевала. Она еще маленькая, но уже профессионал. Ее танец был настолько эмоциональным и наполненным энергией, она нас пронизывала каждым своим движением и взглядом. Это не была сухая техника. Это была ребенок, от которого я не ожидал такого классного и хорошего танца.

Когда комментировал ее танец, то настолько расчувствовался, что не мог говорить. В тот момент я сказал: Мне сейчас было бы удобнее рассказать то, что я чувствую, танцем. Я настолько схватил этот ее вайб.

— Кому вы давали шанс авансом?

— Я один раз дал свое Да авансом танцевальному коллективу. Потому что я увидел в них большой потенциал. Они хорошо выступили, но не было такого себе эффекта Вау. Я такого видел много. Но они же пришли, а другие — нет, у них в тот день не было конкурентов. Я им объяснил, почему мое Да авансом, над чем им стоит поработать, чтобы в следующий раз нас просто разорвать на куски.

— Почему вы поверили именно им?

— Я реально видел в них потенциал. Мне кажется, что некоторые участники, когда проходят, то оставляют что-то на потом. Ведь дальше еще другие этапы. Я считаю, что стоит приходить и максимально проявлять себя на этой сцене.

Еще был один случай, когда пришел участник, которого я знаю. А этот человек пришел и показал 20% своих возможностей. Да, это было неплохое выступление. Я у него тогда спросил, почему так, а он ответил: Ну, так еще есть второй тур, и можно себя там проявить. Я тогда был даже немного зол. Почему? Ты крутой артист, и ты понимаешь, что здесь сижу я, который знает твои возможности. И ты мне даешь совсем немного?

— Как вы посоветуете людям себя демонстрировать? Где найти именно ту уверенность, чтобы выйти и сделать все как можно лучше?

— Уверенность приходит только с опытом. Для того, чтобы хорошо выступать, стоит много работать, репетировать, оттачивать свой номер, готовиться заранее. Если ты не умеешь правильно ставить постановку или номер, то попроси более опытных людей, чтобы они помогли тебе. Также стоит быть максимально искренними на сцене, понимать, что ты показываешь. Не только трюки, хореографию или пение, ведь мы, артисты — трансляторы эмоций. Для того что вызвать эмоции у зрителя, сначала нужно взбудоражить их у себя.

— Какой вы в работе, если будете сотрудничать с участниками или помогать им?

— Я очень требователен. Именно поэтому я не работаю со своей женой. Я могу даже давить на человека, если он что-то не дает мне. Я в работе перфекционист. Можете даже спросить у Ксении Мишиной, сколько я на нее кричал. И так со всеми партнершами. Мне иногда говорили: Я на сцене сделаю. Нет! У меня такое никогда не пройдет. Если ты не сделаешь этого в тренировочном зале, то и на сцене ничего не получится. Все стоит проработать от начала до конца.

— Кто самый строгий судья в этом сезоне Україна має талант?

— Не знаю. Не могу сказать, что я строгий. Иногда некоторые участники все-таки делают меня мягким, особенно дети. Я не знаю, как детям можно говорить что-то строго. Их можно пожурить, но все-таки эта критика должна быть интересной и игровой. Поэтому строго судить детей я не могу.

— Что делать после талант-шоу?

— После первого участия в Танцуют все я думал, что это все — поймал удачу за бороду! Нет. Узнаваемость — это класс, ты можешь ее использовать для того, чтобы больше работать и проявлять свой талант. А сидеть и ждать аплодисментов от того, что ты ничего не делаешь, и жить прошлым — это не вариант. Стоит развиваться дальше, идти вперед, ступенька за ступенькой.