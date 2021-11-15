17 ноября отмечают Международный день студента. В 2021 году эта дата приходится на будний день — среду. Несмотря на то, что студенческая пора очень ответственна в жизни каждого человека, она еще очень веселая и разнообразная. Это своего рода граница между детством и почти взрослой жизнью.

К этому празднику всегда устраивают вечеринки и шумные гуляния, также в городах проходит масса мероприятий. Однако некоторые заведения переносят тусовки на другой, более подходящий день. Куда сходить на День студента в Киеве — далее в материале.

SkyBar

Хотите оторваться на день студента и потанцевать до утра? Смело отправляйтесь на вечеринку в SkyBar.

Вас ждут набор редких музыкальных записей, лучшие диджеи, уникальные эмоции и две сцены с разными композициями — Techno и Hip-Hop.

Адрес: ул. Большая Васильковская, 5.

Дата: 18 ноября

Время: 21.00

Цена билета: 250-2 222 грн.

Стендап в Urban Grill

Еще один способ развлечься на День студента — сходить на стендап. Вас ждет полуторачасовая программа смелого и откровенного юмор о нас и о том, что происходит вокруг.

Каждый зритель станет частью стендап-комедии и посмеется над шутками Ивана Жорноклея, Максима Давиденко, Славы Бу и других комиков.

Адрес: ул. Хорива, 25/12

Дата: 17 ноября

Время: 19.30

Цена билета: 200-250 грн.

ART and WINE: Художественный вечер с дегустацией вин Rose

Возможно вы хотите провести вечер Дня студента в расслабленной и спокойной обстановке, тогда дегустация вин — то, что нужно.

Лекция об искусстве, разнообразие вин и новые впечатление от профессиональных сомелье.

Вас ждет история о вине под аперитив, какие продукты правильно сочетать с этим напитком, как меняется его вкус, лекция про рококо в полотнах Франсуа Буше и Оноре Фрагонара и много другое.

Адрес: ул. Шота Руставели, 11 (ресторан BEEF meat and wine)

Дата: 17 ноября

Время: 19.00

Цена билета: 1 950 — 2 200 грн.

Фестиваль STUDFEST 2021

Самый масштабный фестиваль для всех студентов Киева состоится на двух площадках Ледового стадиона. На улице будут фуд-корты, аттракционы и другие развлечения.

Успешные артисты, диджеи, TikTok-блогеры и звезды — вот почему стоит пойти на STUDFEST 2021.

На посетителей ждет две сцены — Main Stage и Techno & Pop Stage.

Адрес: проспект Академика Глушкова, 9

Дата: 19-21 ноября

Время: 16.00

Цена билета: от 100 грн.

21 минута до и после секса

На площадке Caribbean club состоится показ спектакля от популярного проекта Черный квадрат. Постановка о том, какими путями два человека приходят или не приходят к сексу и какими причудливыми способами стараются потом избежать последствий.

Спектакль на русском языке. Стоит отметить, что билетов осталось не много.

Адрес: ул. Симона Петлюры, 4

Дата: 17 ноября

Время: 19.00

Цена билета: от 390 грн.

Стоит отметить, что большинство мероприятий проходит с соблюдением карантинных условий. При себе неободимо иметь сертификат вакцинации или результат ПЦР теста (не более 72 часов).